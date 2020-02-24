【自私網紅】買手韓國代購不戴口罩回台疑肺炎　病房「吐舌自拍」醫護撰文怒轟

▲ 有台灣女生飛往韓國代購，不戴口罩回台疑肺炎，於病房「吐舌自拍」引來醫護不滿。

新冠肺炎（武漢肺炎）全球肆虐，其中韓國近日疫情大爆發，累計確診個案763宗、死亡病例7宗。台灣有網紅於韓國爆發疫情期間飛往當地代購，回台後疑似出現肺炎病徵，被送往醫院隔離病房觀察，但台女拍攝醫護的工作情況之餘，更在病房內「吐舌自拍」，行為態度輕挑引起醫護不滿，於網上撰文怒轟「醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？」

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韓國近日疫情大爆發，台灣中央流行疫情指揮中心宣布旅遊疫情建議等級至第二級「警示（Alert）：呼籲民眾至當地應採取加強防護措施」，並呼籲盡量減少到當地。一名台灣網紅近日於fb發文自揭，於近日疫情爆發期間飛往韓國當地進行「韓國連線代購」，從韓國回台後感到身體不適，被送往負壓隔離病房觀察，隔離時被醫生告知「X光疑似肺炎」，情緒崩潰不斷哭泣，網紅表示：

這次韓國連線真的是用生命在付出，希望你們買的開心，這樣我就值得了；另一名夥伴也在家自主管理中，請放心。

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隨後更上載多張照片，可見多名穿上防護裝備的醫護照顧該名網紅，而該名網紅更上載一張躺在病床上吐舌頭的照片，狀甚輕挑。

網紅的照片引來熱烈討論，醫生邱豑慶看不過眼撰文怒轟網紅行為，直言「妳的任性妄為，是我們在負重前行」：

醫生禁止出國，但網美/代購仍然在繼續跑？台商台幹繼續溜回中國往返？用生命在付出幫大家直播？請問是付出誰的生命？醫護的人血饅頭好吃到吐舌頭嗎？ 沒穿過全套兔寶寶裝的，想不想體驗一下？全套不透氣的防護衣套緊緊，再加上隔離衣面罩鞋套。穿著兔寶寶裝，幫這些個亡妹打針抽血完，汗流到連內褲都會濕掉。更別提冒著被感染的心理壓力。 請問，妳憑什麼拍攝她們？

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醫生續指，為照顧病人而產生的鉅額醫療費都是出自台灣每一個公民繳的稅金：

負壓隔離病房一天耗費多少錢？醫師加護理人員一天進去探視一次、量血壓、發藥2－3次。穿脫共幾套隔離衣？一套又是多少錢？照顧的醫護人員必須承擔隨時被感染的風險，又是多少錢？



這些「鉅額醫療費」都出自台灣每一個公民繳的稅金。



戴著兩層手套，要抽血摸不到血管，只能全憑經驗。穿著兔寶寶裝，汗水流到內褲都濕了。戴著N95，連最基本的人權--呼吸都費力。戴著起霧的面罩，模糊的視野下，提心吊膽的工作。



這畫面對妳來說新奇有趣，但對醫護人員來說，是做夢都可以嚇醒的痛。



請問您怎麼敢對這些人拍照吐舌打卡上傳？誰允許妳拍攝她們了。



良心真的不會痛嗎？

有網民更發現，該及網紅於韓國代購期間多次上載自拍美照，但全部照片可見她都沒有戴上口罩，再引發討論。

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事後網紅發文回應事件，機票在3個月前已訂好，出發往韓國當日疫情仍沒有擴散，而回到台灣後翌日當地疫情始有擴散跡象，得悉韓國疫情後已立即到醫院通報自己外遊行蹤。網紅續指，自己真心非常感謝每一位醫護人員，並逐一跟他們說「辛苦了」，又指自己出院後立即購買大量搓手液送給他們。

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網紅續指，自己有7名員工，每月要支付40萬台幣成本，如果可以選擇她寧願不外遊。她亦為照片解釋，指自己當晚睡不著，凌晨5時多心裡很害怕，因客人一直很擔心她所以才拍照報平安，沒有幸災樂禍的心。

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責任編輯：王俊賢