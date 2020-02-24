【新冠肺炎】至少4確診患者曾到北角佛堂　感染及傳染病專科醫生：同一大廈居民不必過分擔心

▲ 本港確診新型冠狀病毒感染個案增至74宗，當中有4名確診患者曾到北角「福慧精舍」佛堂。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至74宗，當中有4名確診患者曾到 北角「福慧精舍」佛堂。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，有關個案顯示佛堂可能有環境污染物，但認為住在同一大廈的居民不必過分擔心，只要徹底清潔便可。

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曾祈殷今（24日）早出席一個電台節目時表示，相關的個案 顯示佛堂有機會有環境污染物，包括帶有病毒的飛沫，認為衞生防護中心徹底消毒的做法合適。而 且，大部分善信 到佛堂祈禱或參拜時，都會除下口罩寒暄或聊天的近距離接觸，因此病毒有機會是由這個面對面的接觸而傳播；分派食物、近距離接觸等情況有機會會有手部接觸，均屬於高危活動。

他解釋，如於2米內沒有佩戴口罩地面對面交談，維持10至15分鐘，即代表是緊密接觸者，呼籲與相關人士緊密接觸的市民要留意自己有否出現病徵，如有應立即與衞生防護中心聯絡。

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曾祈殷認為住在同一大廈的居民不必過分擔心，只要在 環境方面徹底清潔便可。不過，亦要留意相關的人士何時進出佛堂，如往後自己出現病徵時，應主動與衞生防護中心聯絡，或求診時需向醫護人員交代相關的住址，讓他們提高警覺及關注度，以便作出適當安排。

他 又指，最關注的是外籍傭工於週末或週日參與的教會活動，因為他們接收的資訊不多，沒辦法緊貼香港疲情的變化，而且他們參加相關的聚會時多數都不戴口罩，希望港府會宣傳短片或定時發放相關電話訊息給他們，讓他們得知最新的疫情資訊。

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至於港島區出現多宗群組感染個案， 曾祈殷表示， 經計算後大概有三成確診人士是來自港島區，但確診個案均來自不同群組，未必太有關連。被問到感染人士有沒有機會是於潛伏期間於社區會散播病毒，他表示不能夠完全排除這個機會，但相信衞生防護中心可以與警方一同運用超級電腦，分析不同群組當中是否有共通之處或可能性的傳播。

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責任編輯：郭詩詩