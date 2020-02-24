  • 25°C
香港時間 : 2020225日 (週二) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】意大利確診個案激增至152宗　11個城鎮緊急封城超市出現搶糧情況

健康 11:18 2020/02/24

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

意大利新冠肺炎確診個案激增至152宗。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，意大利確診病例上升到152宗，成為新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。當局宣佈11個城市封城，奧地利一度暫停來回意大利的火車服務，米蘭部份超市更出現搶糧情況。

意大利北部11個城鎮封城

意大利的確診個案由原來的3宗，幾天內增至152宗，更造成3人死亡。北部倫巴第和威尼托區（Lombardy and Veneto）是疫情最嚴重的地區，當局宣佈封鎖倫巴第的10座城鎮，以及威尼托的1座城鎮，當局要求約5萬居民留在家中，需要有通行證才能進出該地區，所有企業和學校將會關閉。

TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

多項大型公眾活動需要取消，包括原定星期二結束的威尼斯面具嘉年華。3場計劃於週日舉行的意大利足球甲級聯賽亦要取消，今天（24日）有4場賽事延期。米蘭宣佈學校則停課一週，但時裝展如期舉行，以閉門形式舉行。

火車一度停駛　超市出現搶購潮

奧地利由於鄰近意大利，一度暫停來回意大利的火車服務。一列由威尼斯出發前往德國慕尼黑的列車，約300名乘客中有2名乘客發燒，在意大利邊境被截停，所有列車服務停駛。其後確認2名檢測結果為陰性，服務受影響數小時後回復正常。

TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

超市內的紙巾所剩無幾，情況與香港相似。（圖片來源：Twitter）

駕車由米蘭到已封城的倫巴第大區只需要約1小時，米蘭的居民擔心該區也會封區封鎮，超市出現搶糧情況。由Twitter上的照片可以看到，意粉、乾糧、肉類及廁紙等等都被搶購一空。

【新冠肺炎】南韓確診人數急增至556宗　大邱市民恐慌一日掃光超市食物

當局暫時未能確認源頭，倫巴第衞生官員表示，區內出現群組傳播，一名38歲男子傳染給太太及朋友，他求診的醫院亦有多名病人及醫護確診。他曾跟一名從中國回來的意大利朋友吃飯，但該朋友病毒檢測結果呈陰性，亦無病徵。

【東奧防疫】日本確診個案增至93人奧運如期舉行　奧組委主席堅拒戴口罩捱轟

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 健康問題 意大利 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情

最高瀏覽

【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
15:47 2020/02/24
【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
【齊心抗疫】香港寬頻派糖豁免寬頻電話及IDD月費　涉90萬家庭及公司受惠【附登記連結】
17:30 2020/02/24
【齊心抗疫】香港寬頻派糖豁免寬頻電話及IDD月費　涉90萬家庭及公司受惠【附登記連結】
【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗　61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕
14:27 2020/02/24
【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗　61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕