【新冠肺炎】意大利確診個案激增至152宗　11個城鎮緊急封城超市出現搶糧情況

▲ 意大利新冠肺炎確診個案激增至152宗。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，意大利確診病例上升到152宗，成為新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。當局宣佈11個城市封城，奧地利一度暫停來回意大利的火車服務，米蘭部份超市更出現搶糧情況。

意大利北部11個城鎮封城

意大利的確診個案由原來的3宗，幾天內增至152宗，更造成3人死亡。北部倫巴第和威尼托區（Lombardy and Veneto）是疫情最嚴重的地區，當局宣佈封鎖倫巴第的10座城鎮，以及威尼托的1座城鎮，當局要求約5萬居民留在家中，需要有通行證才能進出該地區，所有企業和學校將會關閉。

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多項大型公眾活動需要取消，包括原定星期二結束的威尼斯面具嘉年華。3場計劃於週日舉行的意大利足球甲級聯賽亦要取消，今天（24日）有4場賽事延期。米蘭宣佈學校則停課一週，但時裝展如期舉行，以閉門形式舉行。

火車一度停駛 超市出現搶購潮

奧地利由於鄰近意大利，一度暫停來回意大利的火車服務。一列由威尼斯出發前往德國慕尼黑的列車，約300名乘客中有2名乘客發燒，在意大利邊境被截停，所有列車服務停駛。其後確認2名檢測結果為陰性，服務受影響數小時後回復正常。

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▲ 超市內的紙巾所剩無幾，情況與香港相似。（圖片來源：Twitter）

駕車由米蘭到已封城的倫巴第大區只需要約1小時，米蘭的居民擔心該區也會封區封鎮，超市出現搶糧情況。由Twitter上的照片可以看到，意粉、乾糧、肉類及廁紙等等都被搶購一空。

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當局暫時未能確認源頭，倫巴第衞生官員表示，區內出現群組傳播，一名38歲男子傳染給太太及朋友，他求診的醫院亦有多名病人及醫護確診。他曾跟一名從中國回來的意大利朋友吃飯，但該朋友病毒檢測結果呈陰性，亦無病徵。

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責任編輯：羅嘉欣