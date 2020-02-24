【新冠肺炎】南韓確診人數逾700宗　袁國勇：衞生署正考慮對日韓旅客採取檢疫措施

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇再次呼籲市民應要佩戴口罩，以及勤洗手。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情肆虐，全球多個地區都出現確診個案，當中南韓及日本分別有763宗及147宗確診個案。 港大微生物學系講座教授袁國勇表示，當局正考慮對日韓旅客 採取檢疫措施 ，包括 申報、醫學監察，甚至強制檢疫等。

袁國勇今早（24日）出席一個電台節目時表示，衞生署及衞生防護中心已討論會否對到訪過日本及南韓的人士採取檢疫措施，包括申報、醫學監察，甚至強制檢疫。他認為要視乎危險因素才決定是否需要採取防疫措施，如來自屬疫區的大邱市需要有檢疫措施，而來自南韓其他地方如首爾等地方，未必需要有嚴格限制。

至於火炭駿洋邨有「鑽石公主號」乘客於返港後確診，袁國勇表示，由於不知道日本當局如何測試，亦不清楚當局是否做足相關檢查，加上病毒有兩星期的潛伏期，可能是相關人士於日本檢測或下船時仍未發病，所以未能檢測呈陽性。他又相信駿洋邨或出現更多確診個案。

他又提到檢測有難處，例如過早為病人做檢測，初期未必可以驗到病毒，強調每個人都應該要佩戴口罩，以及勤洗手， 「因為他們的病徵不明顯，你沒有辦法知道與你密切接觸的人士是不是播毒的人士。」他再次呼籲市民不要參與聚餐，因為 一齊吃飯會交換口水，而1cc的口水病毒會有1億粒病毒，可能會引起散發性病毒感染。

另外， 他稱在部分駿洋邨的港人有部分已測出抗體，相信再復發機會不大，如病毒檢測呈陰性，或許可以在隔離7日後，提早完成檢疫。

袁國勇 指，現時無法預知病毒的走勢，但認為疫情多數於夏季會有舒緩，因為其病毒的生存環境、身體及免疫系統對病毒亦已經不一樣，但至於舒緩的程度是多少，至今仍然是未知之數，強調市民必須做足防禦措施，以致完全斬斷社區傳播鏈。假如能切斷超級傳播者，社區或只會有零星個案出現，而且隨時間過去，口罩、消毒用品供應會較穩定。

他又指，應要逐漸恢復社區活動，例如公務員不可能長期在家工作，他們應要為回到辦公室工作作出準備，包括需研究會不會每個單位有一個檢疫員或檢疫主任負責監察同事的防禦措施，避免他們聚餐等行為。

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至於被問到涉及至少4人確診的北角「福慧精舍」佛堂所在大廈的居民是否需要撤離，袁國勇表示，現時未有整幢大廈的居民都需撤離的情況，雖佛堂明顯是一個爆發點，但暫時未知對全幢大廈的影響，若之後再發現其他居民開始有確診的情況後才需要隔離，現時未有需要。

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責任編輯：郭詩詩