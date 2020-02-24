【新冠肺炎】不吃不喝連續工作9小時　護士長體力不支累癱地上

▲ 不吃不喝連續工作9小時，護士長體力不支累癱地上。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，前線醫護人員為抗疫疲於奔命。內地湖北一名護士長連續工作9小時，期間不吃不喝，加上穿著厚重的防護衣，導致體力不支，累癱出席地而坐，幸好後來有同事將她扶起，並帶到室外呼吸新鮮空氣，情況才得以好轉。事後，她更自責：「沒事，怪我體質差，拖了大家後腿。」

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綜合內地媒體報道，湖北省宜昌市惠民醫院46歲的內科護士長，自11日起就開始在隔離區工作。上周三（19日），醫院有12病人解除隔離，20人將進入隔離區，陳淑紅由早上8時起就開始在隔離區巡邏，又與其他5名醫護人員清理62個房間的垃圾，又消毒房間、更換日用品、並分發食物和藥物，不斷在1樓至4樓往返奔走，一直忙到下午5時。

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陳淑紅連續工作9小時，期間沒有吃過飯、喝過水，加上穿著厚厚的防護衣，她在快要下班時體力透支，只能扶牆不停喘氣，隨後緩緩癱坐地上。有同事發現護士長倒地後，立即前來查看她的情況，其後把她扶起，帶到空氣流通的地方，呼吸新鮮空氣，護士長情況慢慢好轉。事後，陳淑紅更自責地說：

沒事，怪我體質差，拖了大家後腿。

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心酸一幕被醫院的閉路電視拍下，許多網民看過影片後紛紛表示心痛，並留言為醫護人員打氣，「非常理解醫護人員的熱心盡責，可你們要先保護好自己才能更長久的保護患者」、「看哭了，辛苦了，醫護人員」、「這一次是醫務人員救了大家 ，感謝你們」。

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責任編輯：羅嘉欣