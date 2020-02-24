【新冠肺炎】迪士尼真人版《花木蘭》一波三折　疫情或影響映期被指內容暴力

▲ 劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》在美國被評為PG-13級。

由「小龍女」劉亦菲主演、以首位中國「迪士尼公主」為賣點的經典動畫真人版電影《花木蘭》（Mulan），在上映前一波三折，本來預計將會在中國市場賣個滿堂紅，但現時受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，能否在內地如期上映仍是未知之數。

《花木蘭》預計將於3月底在美國上映，而香港的3月26日上映日期則未變。但最近該片又因片中有暴力場面，而被美國電影協會評為PG-13級（即13歲以下兒童，需要父母陪同下觀看），令《花木蘭》成為迪士尼首部被評為13歲以下兒童需父母陪同入場級別的電影。

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▲ 劉亦菲的花木蘭在戲中的武打動作戲份相當多。

《花木蘭》被指有「暴力鏡頭」

最近新冠肺炎肆虐，內地戲院未重開，電影業嚴重受創，《花木蘭》這部為中國市場度身訂造的電影，卻因此未必能於3月27日跟美國齊齊上映，此片在內地極可能延期公映，不過暫時未有正式公布。

與此同時，近期有指《花木蘭》因含有「暴力鏡頭」被美國電影協會評定為PG-13等級，即13歲以下的兒童需由家長陪同方可進場，是迪士尼翻拍經典動畫的第一部PG級以上的真人版電影，打破以往迪士尼公主電影適合任何年齡人士觀看的傳統。

▲ 劉亦菲在經歷長途機後，即接受2小時試鏡及1個半小時體能測試。

劉亦菲遭杯葛

事實是，擁有美國國籍的劉亦菲早前因支持警察言論令影片遇上「#BoycottMulan」（杯葛木蘭）行動，是非多多。

不過，執導此片的新西蘭導演妮基卡羅（Niki Caro）就公開力挺劉亦菲是飾演花木蘭的最佳人選。

妮基卡羅說，在通知劉亦菲到洛杉磯試鏡時，對方馬上就從北京出發。由於兩地的時差，加上14小時的飛機航程，所以劉亦菲幾乎整晚都沒睡，最後還是完全沒有休息的狀態下，見到了導演，開始了長達兩個小時的試鏡。

妮基卡羅請劉亦菲試演了5場戲，其中一場「還有長達5頁紙的對話」，加上英語並非劉的母語，所以難度甚高。在試鏡結束後，導演更安排劉亦菲去找體能教練，經歷了1個半小時的體能測試。

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▲ 李連杰在《花木蘭》電影演皇帝。

妮基卡羅力讚劉亦菲：「我之所以認為她是最佳的合適人選，不僅是因為她是個才華洋溢的演員，她同時也是個聰明、堅強、溫柔的人。」她形容劉亦菲從來沒有喊累，是一名戰士，而在片場上，是跟她在戰場上的最佳夥伴。

《花木蘭》除有劉亦菲飾演女主角花木蘭外，更有甄子丹、李連杰、鞏俐及鄭佩佩等演出。

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