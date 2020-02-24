【鑽石公主號】日本前線抗疫後復職被當「病毒」排斥　醫護子女被學校拒絕上學

▲ 鑽石公主號疫情嚴重，日本醫護人員前線抗疫後返回職場受歧視。

新冠肺炎疫情肆虐全球，停泊在日本橫濱的鑽石公主號因有確診個案，導致全船人員需隔離，而不少日本醫護在爆發疫情時走上前線抗疫。不過，日本災害醫學會（JADM）日前發聲明，指不少醫護返回原本職場後受欺凌，將他們視為細菌病毒受排斥，部分醫護的子女所就讀的幼稚園要求不要上課，事件被廣泛討論。

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綜合日媒報道，不少在鑽石公主號或協助政府包機安置乘客的前線醫護表示，結束前線抗疫工作後，返回職場竟受到不公平的對待，甚至是職場欺凌。

當中包括日本災害醫學會所屬成員，這批醫護以災害派遣醫療小組（DMAT）的成員身份到鑽石公主號執勤。

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前線醫護返回職場受欺凌

該聲明指，有醫護人員接受抗疫工作後，回到各自的醫療機構工作時，受到同事及上司的不公平對待，將他們視為「細菌」，甚至有上司質疑他們為何要到抗疫前線工作，要求醫護為前往疫情現場工作道歉。

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子女被禁止上課

除此，有醫護人員的子女亦受到歧視，被幼稚園或學校要求不要去上課。日本醫學會理事會對此強烈抗議，表示完全難以置信，不能接受這些歧視，要求立即改善職場欺凌問題。

責任編輯：梁節儀