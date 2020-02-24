【口罩供應】建造業議會派55萬口罩　料工料不足致部分工程延誤

▲ 建造業議會收集各方捐贈的約55萬個口罩，並分發予約1000個工地。（梁偉榮攝）

建造業受工料不足和防疫用品短缺影響，各項工程受到延誤，建造業議會收集各方捐贈的約55萬個口罩，並分發予約1000個工地，希望確保工人有口罩開工。

建造業議會今日（24日）向各承建商分發口罩，承建商每有1名值勤的工人，就可獲發5個口罩，大承建商如金門建築亦有出席領取口罩。

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建造業議會執行總監鄭定寕指，議會共採購並收到各捐贈55萬個口罩，並將派發予全港近1000個有議會工地出勤紀錄的工地，料每名工友可獲贈5個口罩。

香港建造商會會長陳修杰則指，現時業界未見停工潮，但由於內地工料輸入受阻，個別工程受到影響。

香港機電工程商聯會會長潘樂祺則表示，機電工人工作環境較惡劣，要配備更多防疫裝備，如手套和眼罩等，相信各公司可提供充足裝備。他又指，現時尚有8成機電方面的從業員在工作。

香港建造業總工會理事長黃平則表示，現時5萬7千名會員中，已有一半失業，原因為內地工料供應受阻，

工地一環扣一環，沒有混凝土供應，後續工續全部停工。

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記者：陳梓蔚