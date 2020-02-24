【新冠肺炎】近2000人擠滿上海Costco搶購　市民：外面世界好恐怖

▲ 有網民形容，擠滿人的上海Costco很恐怖。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，內地企業近日陸續復工。位於上海的大型超市Costco（開市客）連日來水洩不通，不少人排隊買蛋糕和肉類。有民眾表示店內曾擠滿逾1900人，有人拍照片表示「完全看不出來現在有建國以來最嚴重的疫情」。為控制疫情，內地Costco調整營業時間，並限制人流為2000人。

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中國內地各城市近日陸續復工，有網民近日到上海Costco購物時，驚覺人山人海，表示「除了都戴口罩，完全看不出來現在有建國以來最嚴重的疫情」。由於店內擠滿人，有人匆匆買完就走，形容如逃難般，感到很恐怖。

該網民在微博表示，本來是為滿足自己購物慾及「囤點貨」而去上海Costco，不料人甚多：

疫情到現在摒了一個月，今天終於鼓起勇氣出門逛了一圈……沒想到啊沒想到，開市客的人流和往日不分上下，去都去了只能硬著頭皮上了……和某人像逃難一樣的拿了點東西半個小時不到就匆匆離場了，回來後又是洗澡又是酒精消毒的弄了一個小時，身心疲憊啊……現在想想還有點後怕，哎………現在的日子過得真不容易，外面的世界好恐怖，我怕死不出門了不出門了。

由於Costco擠滿人，有人表示「除了都帶口罩，完全看不出來現在有建國以來最嚴重的疫情」。

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Costco限2000人流

據《澎湃新聞》報導，自疫症出現，Costco超市一直照常營業。但從2月5日起，營業時間調整為早上9時至晚上7時；而且店員會在超市入口處為每位顧客量體溫，並要求所有進店人士佩戴口罩。

2月23日，中國內地Costco向會員發訊息指，「為配合新型冠狀病毒疫情防控，賣場營業時間早上9時至晚上7時，賣場限控人流2000，進入賣場請戴口罩。」但有知情人士表示，有些顧客進入店舖後就脫下口罩。

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責任編輯：王俊賢