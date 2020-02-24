【新冠肺炎】東瀛遊取消3月31日前所有南韓旅行團

▲ 東瀛遊表示，取消明日（25日）至3月31日期間所有南韓旅行團。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，其中南韓今日（24日）新增161宗確診病例，東瀛遊表示，鑑於南韓大邱個案急劇飆升，為顧及客人及員工的健康和安全，今日（24日）宣布取消明日（25日）至3月31日期間所有南韓旅行團。

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東瀛遊又指，已報名的客人可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款，公司已陸續通知受影響客人，如有任何查詢，可致電3692 0888。至於4月1日起出發的南韓旅行團安排，將於稍後時間公布。東瀛遊將繼續留意當地消息，再作出相應的安排。

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大航假期也宣布，取消由即日起至3月31日期間出發的所有韓國旅行團。受影響的團數約50團，共超過1000人。

責任編輯：陳子謙