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【皇室家變】英女王禁註冊皇室商標牟利　哈里梅根暗批︰「皇室」一詞非女王專屬

親子 13:20 2020/02/24

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英女王禁止哈里和梅根行使皇室商標權，二人發聲明暗指「皇室」一詞非女王專屬。

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）卸下皇室高級成員身份，攜同幼子阿奇（Archie）到加拿大展開新生活。他們被發現以「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）註冊了過百項商品的商標牟利，其後英女王禁止他們行使皇室商標權。哈里和梅根接受女王決定，但發聲明暗指「皇室」一詞非女王專屬。

言詞間暗示獲不公對待

據英國《每日郵報》報道，哈里和梅根日前宣布，他們將於3月31日卸任皇室高級成員身份時，停止使用任何「Sussex Royal 」品牌。不過，通過白金漢宮發表聲明確認後，哈里夫妻在其網站發布指︰

君主制或內閣府在海外沒『皇室』一詞的管轄權，但薩塞克斯公爵和公爵夫人並不打算在任何領土上，使用『薩塞克斯皇家』或『皇家』一詞的任何替代（無論在英國還是其他國家），過渡時間是2020年春季。

哈里和梅根將於3月31日正式卸下皇室高級成員身份。（相片來源︰IG @sussexroyal）

夫妻似乎暗示英女王沒「皇室」一詞的擁有權，即使他們使用，女王亦不能阻止。聲明中亦提及其他皇室成員，包括威廉王子和夫人凱特，聲稱他們與其他皇室成員的待遇不同，言詞間透露他們獲不公平的批評。

對外就職需一年審查

哈里和梅根認為威廉和凱特同樣為自己的慈善基金註冊，而他們為自己的品牌註冊商標卻遭到不公平對待，有別於兄嫂的待遇。他們還提到了一些皇室長輩︰

雖然有其他皇室成員在外謀職的先例，但對薩塞克斯公爵和公爵夫人，卻要12個月的審查期才能就位。

現時哈里和梅根的IG和官方網站，仍使用「Sussex Royal」作為名稱。（IG截圖）

白金漢宮發言人拒絕評論哈里和梅根的聲明，但強調自二人宣布離職以來，已經發表了幾項聲明，並再次提及英女王對孫兒和妻子選擇出走感到悲傷，但表示會支持。

哈里和梅根早已為「Sussex Royal」註冊了過百項商品的商標，包括衣服、文具、書籍、教材及社區服務等，並以「Sussex Royal」名義成立了基金會，二人的IG及網站亦以此為名，日後需改名。據哈里和梅根的發言人稱，他們本月稍後時間將回到英國，履行至少六次公務，3月31日將正式卸下皇室高級成員身份。

更多英國皇室家變報道，即睇︰

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責任編輯︰駱秀玲

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