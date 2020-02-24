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Prada欽點Raf Simons接棒創作總監　世紀合作成品9月米蘭亮相

休閒 13:38 2020/02/24

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Miuccia Prada（左）邀請Raf Simons成為品牌的創作總監，聯手處理品牌設計事項，背後是找對了接棒人的意味。（圖片由Prada提供）

時裝是講求新意的行業，自1978年從祖父手上接管祖業的Miuccia Prada，經過42年的努力，Prada從一個製造旅行箱的品牌變成一個跨國性的時裝企業，剛剛Prada宣布邀請時裝設計師Raf Simons加盟成為品牌的創作總監，意味著品牌接棒者正式出現。

Miuccia Prada是當代最成功的一位時裝設計師，Raf Simons履歷亦不示弱，他曾經得到LVMH集團總裁Bernard Arnault的邀請成為Dior的女裝創作總監，及後因為覺得工作量太多，無法負荷而離去，之後加盟Calvin Klein，為大家只懂得這個只有內褲最暢銷的品牌進行革新。

近年，Prada積極推動環保，2021年前所有尼龍產品改用環保尼龍製造。（圖片由Prada提供）

其實兩人合作的謠言早有前科，2016年兩位傳奇設計師在《System》雜誌上進行3小時的深情對話，大談活在互聯網世代下設計師的「慘況」和做人處事有口難言。Miuccia Prada說：

身為時裝設計師，我們要經常保持好奇心，必須知道世界上發生甚麼事情，但因為自身身處於大品牌，所以講說話必須要很小心，慢慢變得正經，我們常受到網上批評，為甚麼就沒有人去指責網上的人和blogger？

Raf Simons補充：

我認為設計師應該要暢所欲言，但現在我們在網上已經不可以表達意見，通常一些人在網上表達關於我們設計的極端言論，我們一句話也不能反駁，假如說出來......

Miuccia Prada立即說：

我們就會被殺。

Prada宣布由2020年起停止生產皮草服飾，護生有責。（圖片由Prada提供）

兩人在這一次對話中可說是一見如故，埋下一起合作的種子，適逢Raf Simons於2018年12月失意離開Calvin Klein後，Miuccia Prada就是第一位致電給他邀請合作事宜的人，結果一拍即合促成這對世紀組合。

至於兩人合作的成果，將會在今年9月於米蘭女裝周內正式發表，而可預計的是日後Miuccia Prada將會退下火線，將設計任務慢慢由Raf Simons打理。

記者：何偉雄

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