【另類炫富】婚禮驚現另類花球回禮禮物　網民憂掀起賓客搶奪戰︰土豪級婚禮

▲ 台灣有一對新人準備了另類口罩花球派發賓客。

新型冠狀病毒肺炎肆虐世界各地，多處都一罩難求，早前在情人節各國推出「口罩花束」成為話題，近日台灣有新人的結婚花球同樣以口罩製作，婚禮攝影師將相片分享至網絡，惹起上萬計的網民關注，成為熱話。

新冠肺炎（武漢肺炎）下，人人戴口罩做好防護措施，台灣政府為了口罩不被盲搶，希望口罩不被過分囤積致資源不均，實施限制措施，民眾有錢也未能購買大量口罩，口罩成為珍貴的資源。

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口罩變成花球

在2月22日，Facebook群組「爆廢公社」，有名婚禮攝影師網民發帖分享了2張相片，相片是他近日在一場婚禮拍攝下來，相片未見一對新人的樣子，焦點是他們手執的花球。所謂的「花球」不是鮮花或是假花製作而成，而是大量口罩製成，在現時一罩難求下，發帖攝影師︰

這是我拍過這麼多年婚禮下來，二進禮物最奢侈的一場了……

在台灣，「二進」是在婚禮上的第二次進場，一般新娘都會準備禮物派發，例如喜糖，形式如回禮小禮物，大多數小朋友賓客取。該對新人準備了大量粉紅獨立包裝的口罩，每個口罩貼了「囍」字貼紙，口罩貼在棒上，大量拿在一起成為「口罩花球」。

▲ 一罩難求下，有新人準備了有錢也買不到的口罩作回禮小禮物。（圖片︰爆廢公社）

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網民︰土豪級婚禮

有關帖文發布3天，已吸引到超過3萬名網民關注表達讚好、嘩然等心情，以及有5百多則留言，不少網民認同婚禮很奢華，留言表示︰「炫富」、「這真的太燒錢了」、「土豪級婚禮」及「這是財富與權勢的象徵」等。

另一方面，有網民笑指兒子滿月宴也要送口罩，以及笑問賓客的人情是否改放口罩。有更多網民擔心大量賓客搶「口罩花束」，留言表示︰「應該會引起暴動」、「以往的婚禮小物都是小朋友搶，這次輪到大人搶翻天」，可見，現時口罩是多麼的珍貴。

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責任編輯︰顏紫燕