【新冠肺炎】武漢市局部解封容許5類人分批出城　防控指揮部下午改口：通告無效

▲ 武漢市局部解封，容許5類滯留武漢外地人分批出城。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，當局之前對武漢市進行封城，武漢市疫情防控指揮部發通告，容許5類人分批出城，有網民擔憂，有無症狀感染者出城怎麼辦？

綜合內地媒體報道，武漢今發布加強進出車輛和人員管理通告，指出因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在漢外地人員（以下簡稱出城人員）可出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

不過，於同日防控指揮部下午突然改口，指進出城通告無效。

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通告又指，出城人員不屬於被要求隔離的人員（包括確診患者、疑似患者、發熱患者、密切接觸者及處於觀察期的治愈出院患者），且須身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。而出城人員到達目的地後，須做好不少於14天的健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。

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另外，必須進城的人員和車輛以及滯留在外地的武漢市民及車輛，按照省、市疫情防控指揮部有關規定辦理相關手續後，可以進城。

通告一出引起網民熱議，有網民稱，「有無症狀感染者出城怎麼辦？」、「太恐怖了，不怕功虧一簣嗎？」、「潛伏期這麼長，有的又隱瞞或者未知對方情況，這確實是冒險。」

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湖北昨日新增確診病例398例，其中武漢348例，新增死亡病例149例，武漢131例。湖北昨日新增治愈出院病例1439例，武漢772例。

責任編輯：黃存新