台灣片《下半場》以籃球賽寫人生　導演張榮吉：人生下半場如何逆轉局勢？

▲ 台灣熱血青春片《下半場》以兩位名天才籃球員兼親兄弟要在場上對決為主軸。（劇照）

在鬱悶的社會氣氛下，熱血青春電影總會令人精神一振。台灣《逆光飛翔》金馬獎得獎導演張榮吉新作《下半場》，以台灣高中籃球聯賽（HBL）為背景，刻劃一對相依為命的兄弟在籃球場上對決的衝突與激情，以競賽比喻青春成長。

39歲的台灣導演張榮吉，擅長青春題材，2012年的首部劇情長片《逆光飛翔》，拍全盲鋼琴家與夢想成為舞者女孩的故事，令他獲頒金馬獎最佳新導演，新作《下半場》則以籃球場上的兄弟情為焦點。

▲ 張榮吉因7年前拍台灣高中籃球聯賽紀錄片而大受感動，啟發今次拍籃球為主題的運動電影。（陳智良攝）

張導演早於去年11月香港亞洲電影節舉行期間來港，頭髮長過肩的他，說話不徐不疾，料不到其作品卻是充滿激情動感：「我以前都喜歡看日本漫畫《灌籃高手》（《SLAM DUNK》，港譯《男兒當入樽》），也喜歡打籃球，只是未曾試過被選入校隊。」

受台灣高中籃球聯賽啟發

張榮吉拍《下半場》，主要因為7年前為高中籃球聯賽拍紀錄片而受到啟發：「「當年我跟着一支高中籃球隊見證着他們的多場比賽，發覺球員們在場上毫無保留地流汗、流淚，比賽進級過程充滿戲劇性。他們為何會有這樣強烈的熱情？是怎樣的信念令他們堅持下去？你是會被他們感動的。」

因此，他一直希望拍籃球電影：「因為HBL很似日本的甲子園，充滿熱血青春感。」

▲ 范少勳（左）和朱軒洋（右）開拍前接受半年的籃球及體能訓練。

電影講述姜秀宇（范少勳飾）和姜桐豪（朱軒洋飾）兩兄弟，出身草根、相依為命。他們熱愛玩街頭籃球，雖然同樣擁有過人的籃球天賦，但命運卻有天壤之別。

弟弟桐豪獲邀加入精英球隊，接受地獄式訓練，一躍成為球壇耀眼新星；有聽障的哥哥秀宇則進入即將解散的中游球隊。兩兄弟在聯賽上經歷重重險阻，追逐冠軍夢想，但要成為最後勝利者，是否就一定要犧牲親情？

▲ 吳大維飾演高中籃球強隊的教練，要求嚴格，不斷催谷球員。

張榮吉指出，在HBL比賽確曾出現親生兄弟在球場較量的事件，啟發到他用兩兄弟對決作本片的切入點。「我們設定了弟弟很自信、打球時有很多花俏動作；哥哥就比較沉默，因為不夠自信。」

他說由始至終，兩兄弟最大分別都不是球技，而是自信心。哥哥如何克服因為聽障而帶來的心理壓力，最後如何把缺陷變成優勢，均充滿戲劇性。

▲ 范少勳（左）較具演出經驗，憑本片奪金馬獎最佳新演員。

上半場與下半場

張導演說，拍運動片要找到一班球技、演技及體能兼備的演員參與拍攝，殊不容易，要找高中年齡層的演員尤其困難，結果他選來朱軒洋和范少勳兩位有籃球底子的新生代演員當主角，在拍攝前接受了半年的體能及籃球訓練，而戲中所有打籃球場面，二人都親身上陣。而本片有8成演員都是來自HBL的球員。

影片以兄弟情為主題，戲中姜氏兄弟曾互相扶持，卻因誤會而一度決裂。另外，一班球員之間互相激勵的兄弟情也當動人。

張榮吉說，現實中球隊隊員常因集訓及比賽而一起生活，加上目標一致，故感情要好。球隊教練跟球員之間，也可能培養出父子般的關係。

▲ 段鈞豪飾演籃球隊弱旅的教練，並憑此片獲提名金馬獎最佳男配角。

運動電影除了拍出緊湊的比賽過程外，創作人也會借競賽來比喻人生，張榮吉說︰「如果你上半場處於弱勢，你怎樣在下半場逆轉局勢？如果你上半場贏，又怎樣在下半場保持優勢？」至於戲中親情和個人榮耀之間的選擇，就更加令人深思了。

冠軍球隊教練設計47套戰術

為了把球場拍得有真實感，《下半場》邀請HBL冠軍球隊教練賈凡及楊政倫擔任顧問，負責特訓一班籃球演員。

他們又找來專業球評王承文擔任劇本顧問。籌備上的嚴謹，令本片成為首部獲得高中體育總會授權使用HBL名稱的電影。

▲ 為求真實感，本片起用了不少現實中台灣高中籃球聯賽的球員參與演出。

顧問賈凡更身任本片的動作指導，針對情節安排設計了多達47套戰術，演員要用上3個月來排練。

范少勳獲頒最佳新演員

兩位男主角范少勳和朱軒洋均憑着演出天才籃球員的角色，而在台灣人氣急升，飾演哥哥的范少勳更是本屆金馬獎最佳演員獎得主。26歲的他曾參演《六弄咖啡館》及電視劇《通靈少女2》。

張榮吉說當初挑選他飾演有聽障的哥哥，因為他的眼神背後像有故事般，而他讀國中時也曾參與甲組籃球聯賽。

至於現年20歲的朱軒洋，張導演直言他給人很倔強、不服輸的感覺，因而選他飾演弟弟。朱軒洋因演出喜劇電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》而出道，今次他卻有不少情緒激動的戲份。（2月27日上映）

場地：Hotel Stage | 登臺