【新冠肺炎】何栢良：鑽石公主號返港人士或有更多人確診

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早前安排專機接載滯留「鑽石公主號」郵輪的港人，至今有208人返港後需入住火炭駿洋邨檢疫中心，當中有一人其後確診，昨晚（23日）亦有多4人名的初步病毒檢測結果為陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良形容有關情況是「預計之內」，又指出雖然乘客下船前已通過病毒測試，但有可能已在船上隔離14天時已受感染，不排除會有更多港人在檢疫期間發病，或確診的數字會增加。

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何栢良今早（24日）接受網上節目電話訪問時表示，駿洋邨檢疫中心不會發生郵輪集體染病的情況，政府在啟用前已為進行檢查，加上接受隔離人士不會與其他人接觸，執勤人士亦受過訓練會採取預防措施，所以發生人傳人本地傳播的機會很微。

他又指，現時對於新冠病毒的了解並不多，但有科學證據顯示主要有2種情況出現隱形傳播者，包括病人潛伏期未發病，但發病前幾日已經可以播毒；另一個則是病人感染後一直沒有病徵，形容此情況最危險，因為感染源頭不明。

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何栢良提及南韓大邱宗教聚會、日本鑽石公主號，以致內地3省多個監獄已發生嚴重超級傳播事件，如本港再有大型宗教、酒樓餐飲聚會，不排除亦會出現超級傳播事件，籲需汲取其他地區慘痛經驗。

香港都會有機會發生，如涉及100人的超級組群爆發，香港所有醫院、18區就會全部淪陷。

他稱，現時疫情發展急速，仍以自律方式於酒店等處實施強制隔離，未如駿洋邨有執法人員把守出入口，做法兒戲，酒店職員亦不知有人正接受隔離，不排除酒店會發生爆發，認為政府需要盡快改變強制隔離做法。

不過他稱，如市民不配合檢疫政策，政府執行上確會有難度，惟商界多做一步，社進入大廈人士先量體溫，或參考澳門做法，要求戴上口罩才可內室內，以防止病毒傳播。

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責任編輯：陳正怡