【新冠肺炎】南韓災難片《戰疫》預言疫症情況　封城防疫靠一個關鍵解危機

▲ 2013年上映的韓國災難片《戰疫》令一些人聯想到當下疫情。

新冠肺炎（武漢肺炎）全球肆虐，當中南韓國近日疫情大爆發，累計確診個案763宗、死亡病例7宗。南韓的大邱市更出現「超級傳播者」，有婦人因參加「新天地教會」聚會傳染逾百人。市內人心惶惶，洶湧往超市搶購糧食、日用品等，多個貨品架上的貨物被搶購一空。

此情景令不少人聯想起在2013年上映，由張赫、秀愛主演的災難片《戰疫》，戲中不少場面成為「神預言」。

《戰疫》故事講一名從中國偷渡入境南韓的人蛇，在首爾近郊新市鎮盆唐登岸，可是他身上染有不知名病毒，而病毒透過他的飛沬由空氣人傳人，結果在24小時擴散蔓延，令全城陷入恐慌。

為阻止病毒擴散，片中韓國政府勒令把盆唐封城，不准任何人離開，更安排城內居民前往病毒隔離中心。

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▲ 張赫在《戰疫》演緊急救援隊員。

市民瘋搶生活物品

被迫遷進「必死之地」的人，有人為逃亡而出賣別人，有人不惜犧牲自己救人，成一場人性「困獸鬥」，於是出現市民瘋搶物資、有人千方百計想逃走。

身在城外的單親媽媽、傳染病專家金仁海（秀愛飾）的女兒（朴珉夏飾），因為接觸了從集裝箱裏倖存下來帶病毒的人，因此受感染。於是，金仁海為救女兒不顧安危闖回疫區。

而緊急救援隊成員姜智久（張赫飾）亦自告奮勇入城，同時協助金仁海追尋有機會研製成疫苗的血液樣本，並帶領生還者逃出生天。

▲ 傳染病專家金仁海的女兒成解決疫症的希望。

影片更可怕是講政府為阻疫症蔓延，竟打算用導彈射向疫區屠城以制止疫情惡化。在現時事看到此劇情，令人不寒而慄。

幸好劇情最後化險為夷，政府結果沒有屠城，而且金仁海在女兒的血液發現了抗體，以此製成藥物解決疫情，總算是happy ending。

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