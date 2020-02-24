【大劈價】四季酒店餐飲及SPA限時優惠低至71折　下午茶2位$500有找【內附連結】

▲ 四季酒店罕有地推出大減價活動。（相片來源：四季酒店）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，不少行業都受到疫情影響，紛紛推出不同優惠救急。帝京酒店近日推出外賣服務，現在連平日不做優惠的四季酒店都罕有地減價。

記者發現，四季酒店的網店推出了4項優惠，低至71折，分別是下午茶、3道菜晚餐、90分鐘按摩療程及禮品券。禮品換領券會郵寄至所填寫的送貨地址上，兌換禮品換領券時必須出示實物作憑證。

記者向職員查詢，下午茶、3道菜晚餐及90分鐘按摩療程的優惠售賣期至2月29日，而禮品券的優惠售賣期至3月31日。大家可趁機入手，然後用優惠價慢慢享受！

下午茶

▲ 下午茶（相片來源：四季酒店）

下午茶星期一至五每位$338.8減至$249.5，星期六及日每位$360.8減至$265.7，並在The Lounge享用。這優惠適用於2020年2月29日至12月30日使用並不可延期。

3道菜晚餐

3道菜晚餐每位$616減至$453.6，並在The Lounge享用。這優惠適用於2020年3月9日至12月30日使用並不可延期。

90分鐘按摩療程

90分鐘按摩療程由原價$2,508減至$1846.8，有5項療程供選擇。這優惠適用於2020年2月29日至7月31日逢星期一至五使用並不可延期。

禮品券

禮品券會以每張面額港幣500元發行並會以三種價格出售，分別是$2,500、$4,000及$7,000，現在只要以優惠價分別$2,000、$3,000及$5,000便可購得。此禮品券適用至2020年12月30日使用並不可延期。

此外，除了90分鐘按摩療程有特別的兌換日子安排外，其餘3個優惠的兌換都不適用於所有香港公眾假期、母親節、父親節、12月24至26日、12月31日及所有在香港公眾假期前一天或後一天的星期日。

購買連結及詳情請【按此】

責任編輯：陳珈希