【口罩供應】工黨指近2成人一周花逾12小時撲口罩　近半人不獲公司提供

▲ 工黨於上周進行網上問卷調查，結果顯示，近2成受訪者一周用12小時以上購買口罩，且少於一半的受訪者獲公司提供口罩。（陳智良攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，本港一度「一罩難求」，市民紛紛外出四周「撲口罩」。工黨上周進行網上問卷調查，結果顯示，近2成受訪者一周用12小時以上購買口罩，且少於一半的受訪者獲公司提供口罩；工黨指購買口罩的時間影響了市民工作及休息，及造成精神壓力。

工黨於2月15日至21日以網上問卷方式訪問934名香港居民，結果顯示，近7成受訪者在一星期中用2小時以上購買口罩及近2成受訪者用12小時以上，工黨認為反映採購口罩有一定困難。

調查指，有超過9成受訪者認為政府應「為巿民配給足夠口罩」、8成半受訪者認為政府應「全面封關」、7成半受訪者認為政府應「提供口罩以外的防疫用品予巿民」，及超過7成受訪者認為政府應「訂定口罩價格」；近8成的受訪者為在職人士，當中有約47%受訪者獲公司提供口罩，有44%不獲公司提供口罩。

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工黨副主席、東區區議員麥德正表示，現時東區為全港確診個案最多的區分，其選區西灣河已有4個地點與確診者有關，直言區內人心惶惶，有街坊曾致電給他哭訴口罩不足，亦有確診者居住大廈的保安員曾與患者緊密接觸，為保安全決定自我隔離。

麥續稱，近日區內有人以短期租約或街頭兜售等「走鬼檔」形式售賣口罩，雖有部分街坊懷疑該批口罩不明來歷，且質素欠佳，惟仍一度吸引數百名街坊排隊搶購。他指看見部分長者需四出奔波搶購口罩感心酸，但現時政府仍未採取措施穩定口罩供應，促請政府應全面封關，從源頭解決問題。

西貢區議員何偉航表示，現時清潔工人獲僱主分配的口罩數量不足，外判清潔工每日僅獲發一個，不少私人屋苑清潔工甚至無獲發口罩，在口罩短缺情況下無奈重用。他稱區內清潔工人經常於郊野發現廢棄口罩及紙巾，工作環境惡劣，直言現時「真係打緊仗，每個士兵都應該要有裝備」。

何又指，由於檢疫中心數量不足，雖有逾7千人在家隔離，但恐防出現漏網之魚，增加社區爆發風險。他認為全面封關堵截入境來源，始能減少隔離人數及減低檢疫中心壓力。

職工盟主席吳敏兒認為僱員提供口罩是僱主的責任，惟現時僱主將責任轉移至僱員身上，明顯職安健保障存漏洞，「即使不是首當期衝行業，亦不等於僱主無責任」。

工黨要求政府為巿民配給足夠的口罩及防疫用品，包括消毒酒精搓手液、漂白水予巿民；訂定口罩的價格，由政府大量採購口罩後，以可負擔的價格出售給市民，從而壓抑私人市場口罩的價格；勞工處制訂職安健指引，包括僱主需為接觸公眾的僱員提供口罩，或支付相關裝備費用。

記者：洪芷晴、林洋