【新冠肺炎】調查指逾8成青年企業生意受嚴重影響 　6成半企業打算裁員

▲ 香港青年創業家總商會於本月8日至18日進行問卷調查，訪問305間本地中小企及初創企業。（林宇翔攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情打擊本港經濟，有商會調查顯示，86%中小企及初創業務受到嚴重影響，六成半企業更打算精減公司架構和裁員。商會建議政府以補貼、低息或免息貸款方式資助中小企3個月的固定成本，以渡過難關。

香港青年創業家總商會於本月8日至18日進行問卷調查，訪問305間本地中小企及初創企業，涵蓋飲食、廣告、批發零售及資訊科技行業。當中86%受訪者表示近期業務受到嚴重影響，主要經營困難為營業額減少、現金流緊張及租金壓力，38%受訪者料今年上半年生意額會按年跌逾一半，65%人表示打算精減公司架構和裁員。

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廣告公司創辦人、青年創業家總商會副主席陳志偉表示，受疫情影響市民消費意欲下降，牽連廣告和行銷需求下跌，客戶紛紛拖慢或擱置全年宣傳計劃，料行業生意較去年至少跌一半，部分企業於農曆新年後需暫停營業，員工亦要凍薪。

創業配對平台創辦人、青年創業家總商會副主席兼秘書長梁凱喬則稱，近年她主力發展樂齡科技，但由於內地工廠停工，令研發測試所需的硬件不能到港，加上到貨後還要重新測試，料研發時間拖延一個季度，另一方面出貨量不足，亦令科企經營成本增加。

青年創業家總商會主席謝海發表示，上周已約見商務及經濟發展局副局長陳百里反映意見，認為針對中小企的紓困措施，額度、覆蓋面要加強，批核時間都要加快。

他建議政府以補貼、低息或免息貸款形式資助8年以下中小企3個月固定成本，包括租金、薪金、水電費等；又建議將現有資助計劃範圍加大，例如「中小企市場推廣基金」只支援外地推廣，建議擴闊到本地推廣，以刺激本港消費。

記者：徐紹軒