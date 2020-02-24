【新冠肺炎】日本女子發燒照去旅行　以為感冒無戴口罩經羽田機場再到白川鄉

▲ 日本女子發燒照去旅行，以為感冒無戴口罩經羽田機場再到白川鄉。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，單是鑽石公主號已錄得超過750宗確診個案。日本一名70多歲婦人早前發燒，但以為自己患有感冒，繼續去旅行，在羽田機場坐飛機到富山縣後，於2月17日再坐約有40人的觀光巴士旅行團，期間並無戴上口罩，不排除該女子在行程期間，有傳播病毒風險。

根據當地傳媒報道，一名70多歲日本婦人於2月14日發燒至38.8度，翌日求醫時診斷為感冒。於是她照去旅行，2月16日經羽田機場坐飛機去富山縣後，17日坐觀光巴士到訪高山市及奧飛驒，18日因身體不適到高山市內醫院求醫，當時診斷為支氣管炎。

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之後日婦繼續旅程，於18日下午2時至3時到訪白川鄉後，返回富山縣，由富山空港坐飛機回家。19日再次求醫，20日確診感染新型冠狀病毒。

意大利北部11個城鎮封城

除了日本外，意大利確診病例上升到152宗，成為新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。當局宣佈11個城市封城，奧地利一度暫停來回意大利的火車服務，米蘭部份超市更出現搶糧情況。

意大利的確診個案由原來的3宗，幾天內增至152宗，更造成3人死亡。北部倫巴第和威尼托區（Lombardy and Veneto）是疫情最嚴重的地區，當局宣佈封鎖倫巴第的10座城鎮，以及威尼托的1座城鎮，當局要求約5萬居民留在家中，需要有通行證才能進出該地區，所有企業和學校將會關閉。

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