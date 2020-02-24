【隱藏景點】日本70歲夫婦送給孫子的禮物　親手用水泥神還原龍貓巴士站【內附地址】

▲ 70歲夫婦親手用水泥神還原龍貓巴士站。

《龍貓》動畫中，姐姐草子背著妹妹次子在巴士站等爸爸收工時，遇上龍貓一齊等巴士的一幕可以說是經典中的經典。日本有一對老夫婦，就親手打造龍貓巴士站，當成禮物送給自己的孫子，還原度極高！

龍貓巴士站位於日本宮崎縣的高原町，距離日南海岸約1小時車程。巴士站四周都是郊野，龍貓背後是農地及一座山，雖然與動畫中的背景不是完全一樣，但也頗有宮崎駿動畫的感覺，吸引不少日本人慕名打卡。

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▲ 拍照配上紅色雨傘，與動畫更相似。（圖片來源：miyazaki）

這座像真度極高的龍貓像，其實是由一對70歲的夫婦親手打造的。他們自16歲開始就開始學習水泥技巧，至今已有50多年經驗。

▲ 老夫婦首先以木製作框架。（圖片來源：miyazaki）

這對夫婦首先以木製的框架作底座，模擬龍貓的巨大身軀。為了鞏固龍貓像，他們使用了水泥，即使遇上大風也不會倒下。之後再加上磚塊令它變得更立體，最後再舖上另一層水泥。

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▲ 兩夫婦合力製作龍貓像。（圖片來源：miyazaki）

為增加相似度，龍貓像旁邊還有一個巴士站牌，與動畫中的用色一樣。同場還有龍貓最喜歡的橡實扭蛋，內符籤文，每次100円。

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▲ 此龍貓像是送給孫子孫女的禮物。（圖片來源：miyazaki）

要留意此處是一般民家地方，雖然目前接受遊客前往拍照，但會再根據當天遊客人數再作調整，有機會不能拍攝。如果大家有機會拜訪龍貓巴士站，拍攝時也要保持安靜，也不要在晚上去打卡，以免影響當地居民。

高原町のトトロ（龍貓公車亭）

地址：〒889-4414 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田7538-6

交通方法：JR高原車站再轉的士

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責任編輯：陳珈希