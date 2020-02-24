【新冠肺炎】主動申請加入Dirty team幫同事　本港護士：同事有仔女我無呢個負擔

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，本港部分醫護人員被編入「dirty team」，有護士主動申請加入Dirty team，只為幫同事，直言「同事有仔女，我無呢個負擔。」

有網民昨（23日）在facebook專頁「將軍澳主場」發帖，稱任職護士的家人即將要加入「Dirty Team」工作兩個月，故準備多碗湯圓為家人「餞行」。

帖文稱，家人加入「Dirty Team」是主動申請加入，以同組中，同事大都育有子女，但自己就沒有這個負擔，故寧願自己「行前一步」，自願幫助有家庭負擔的同事，直言：

佢都好驚，但係呢一刻想照顧好香港人先。

帖文又稱，醫護人員自願加入Dirty Team，是因有愛才會甘冒風險作自我犧牲，否則抱著「打份工」心態，沒必要「搵命博」。直斥政府不尊重不支持，還打壓醫護人員。

帖文直指，這一刻香港人要自救，

求上天保佑香港人平安渡過」，並希望醫護人員亦能平安克服疫情，一個都不能少。

帖文一出引起網民熱議，大批網民均感謝該名護士付出，「感謝你嘅付出，願健康歸家，加油」、「有一顆善心，好好，願一切安好，幸福快樂」、「香港有你們一定打勝仗，祝福你們健康，香港人多謝你。」、「感謝你付出，祝願所有醫護人員平平安安，加油。」

責任編輯：羅嘉欣