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【新冠肺炎】受疫情影響經濟　澳門提早至4月派錢每人1萬

社會 13:48 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

澳門政府提早至4月派錢，每名永久性居民可獲1萬元。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，澳門至今共累計10宗確診個案。澳門行政會今日（24日）宣布，原定7月開始發放的現金分享款項，提早至4月起向永久性居民發放澳門元1萬元。

【武漢肺炎 ● 持續更新】全國確診病例突破7.6萬宗　新型冠狀病毒疫情每日進展

澳門行政會表示，基於新型冠狀病毒肺炎疫情對澳門的經濟民生所造成的影響，特區政府決定對本年度現金分享發放作出特別安排，將以往一般於7月開始發放的現金分享款項，提前於今年4月起依次發放。

根據《2020年財政年度預算》有關現金分享計劃的安排，向每名永久性居民發放澳門元1萬元及每名非永久性居民發放澳門元6千元的現金分享款項。本年度現金分享計劃共涉及永久性居民約68萬人，非永久性居民約4萬8千人，預算總開支約為澳門元71億零10萬元。

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更多關於武漢肺炎新聞：http://bit.ly/37Ddqtd

疫情最新進展：http://bit.ly/2RBJcQI

責任編輯：郭詩詩

行政 澳門

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