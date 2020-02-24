【新冠肺炎】受疫情影響經濟　澳門提早至4月派錢每人1萬

▲ 澳門政府提早至4月派錢，每名永久性居民可獲1萬元。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，澳門至今共累計10宗確診個案。澳門行政會今日（24日）宣布，原定7月開始發放的現金分享款項，提早至4月起向永久性居民發放澳門元1萬元。

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澳門行政會表示，基於新型冠狀病毒肺炎疫情對澳門的經濟民生所造成的影響，特區政府決定對本年度現金分享發放作出特別安排，將以往一般於7月開始發放的現金分享款項，提前於今年4月起依次發放。

根據《2020年財政年度預算》有關現金分享計劃的安排，向每名永久性居民發放澳門元1萬元及每名非永久性居民發放澳門元6千元的現金分享款項。本年度現金分享計劃共涉及永久性居民約68萬人，非永久性居民約4萬8千人，預算總開支約為澳門元71億零10萬元。

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責任編輯：郭詩詩