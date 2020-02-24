【法證先鋒IV】梅小青拆解《法證》系列創作元素　揭當年選黎明演《今生無悔》原因

▲ 《法證先鋒IV》成金牌監製梅小青榮休之作。

有金牌監製之稱的梅小青，監製了《今生無悔》、《原振俠》、《洛神》、《絕世好爸》、《公主嫁到》、《宮心計》系列及《法證先鋒》系列等多套經典劇集。

可是在今年5月，小青姐將退下火線，離開她打拼了近40年的工作崗位，而近日熱播的TVB劇《法證先鋒IV》便是她的其榮休之作。

大半生貢獻給電視圈的小青姐，為工作付出百分百心力，惟也未有因此忽略家庭，當年兒子年幼時，她仍盡足媽媽本份陪兒子溫習，又以身作則教導兒子：「令他明白要靠自己勤奮，並非順手得來。」

▲ 一直為工作忙的小青姐，退休後將享天倫樂。她的丈夫（右一）正是著名電視劇監製劉家豪。（受訪者提供）

《法證先鋒》系統重人性描寫

至於榮休之作《法證先鋒IV》近日熱播中，梅小青接受TOPick訪問談到拍攝點滴指，《法證》系列來到第四輯，由於科技日常月異，製作方面比從前困難：「現在街上有很多『天眼』，而且網上資訊發達，開GPS已知你去哪裡，要編寫犯人如何才可犯案呢？又不想觀眾容易猜中，所以劇本要花好多時間度。」



《法證先鋒》系列一直都吸引大批追捧者，梅小青除睇中觀眾喜歡做偵探「緝兇」外，每個單元也帶出正面訊息是其成功因素：「並非猜兇手那麼簡單，每個單元最終都會帶出一個訊息，殺人犯一定會被捉到，想表達善有善報，惡有惡報，人在做，天在看，但又會加入人性的元素。」

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大讚鍾嘉欣李施嬅

此外，梅小青選角方面眼光獨到，以女主角為例，無論是首輯的鍾嘉欣以至今輯的李施嬅，梅小青均覺得二人個性吸引 ，完全附合角色設定：「《法證先鋒I》需要一個法證界的新丁，每事問之餘又要可愛甜美，覺得鍾嘉欣完全演繹得到，為角色加分，她那份嬌爹完全不造作，很討好，我真的很喜歡她。」

來到今輯《法證先鋒IV》的李施嬅，小青姐欣賞地說：「今次需要英文流利的演員去演專業人士，施嬅不但英文叻，講英文又很好聽。她為演好法醫這角色，還特意跟很多法醫朋友取經，又努力去唸熟劇本。」

▲ 《法證先鋒》系列不但是梅小青個人的代表作之一，也是TVB的皇牌劇系列。

工作狂幾乎自殺

由1981年加入亞視開始，梅小青於電視圈工作將近40年，突然退下火線又可會習慣呢？「這麼多年來工作上可謂無縫交接，不知停下來會如何。」

說到退休後的打算，除湊孫外，梅小青會好好享受下生活：「以前為工作而睇劇，但現在可揀喜歡的劇來觀賞，做自己喜歡的事，最重要是享受慢活。」她續說：「年輕時的我很喜歡下雨，但拍劇開工最怕遇到下雨天，沒了這樂趣，但往後的歲月我可以撐著傘子慢步。」

▲ 小青姐是工作狂，事事親力親為不馬虎。（受訪者提供）

梅小青笑言往後可以睡到自然醒，回想當年工作忙碌靠食安眠藥度日，其實頗煎熬：「每晚寫完劇本睡兩、三小時後便去開會，為免睡得不好而食安眠藥，結果愈食愈重，導致有自殺念頭，曾想打爛鏡子拿碎片來自殺，幸最後成功戒掉。」

對於工作，梅小青全情投入，但她亦未有忽略家庭，兒子讀小學那階段，她會抽空陪兒子溫習：「除了工作以外，其餘時間也用來照顧兒子，除了家庭聚會外，那八年間基本上沒有私人生活。 」

現在兒子己成家立室，更成為一名律師，梅小青這媽媽沒有白費心血，「我要以身作則，令兒子明白要靠自己奮鬥，不是順手得來。」

▲ （受訪者提供）

電視圈伯樂獨具慧眼

入行近40年的梅小青不但製作不少經典劇集，更捧紅過不少藝人，包括黎明、歐陽震華、佘詩曼、楊怡、鍾嘉欣等。

說到選角的準則，除看名氣外，小青姐亦要看那人的人品：「跟我合作過的藝人都有個共同點，就是演員道德都很好，他們很用心去演戲，我求好，你又求好，大家自然拍得開心，就會有好好的士氣。以我多年來經驗，若果演員們合作得和諧，那套作品肯定不會太差。」

▲ 《原振俠》有黎明、李嘉欣等演出，陣容強大。（受訪者提供）

曾合作的藝人當中，天王級的黎明當年跟梅小青合作無間。

《今生無悔》及《原振俠》更成為黎天王的經典作：「我揀演員並非只看名氣，還要看有否潛質，起初跟黎明合作《飛躍霓裳》時，發覺這位後生仔很用心，加上樣貌又吸睛，而且他很有心在這行發展，之後《今生無悔》及《原振俠》再合作。」

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▲ 梅小青請到謝賢及米雪為《法證先鋒IV》助陣。（受訪者提供）

縱橫電視圈近40年的梅小青贏得「金牌監製」美譽外，亦認識到不少好友：「每一位演員都好好，合作過後都感到不捨，期待下次再聚，感恩遇上每一位好演員，某些更成為好朋友，尤其跟米雪惺惺相惜，當邀請她拍劇時，她二話不說就答應我，不會問戲份多寡。」

工作總有完結的一天，但人與人相處之間結下的情與緣，卻是永遠！

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記者：游艾維