涉迷你倉藏爆炸品19歲男生准保釋　住所裝24小時閉路電視作監控

▲ 案件於粉嶺法院審理。（資料圖片）

去年平安夜警方在觀塘一迷你倉搜出爆炸品，19歲男生涉藏有煙霧餅及化學品，被控管有爆炸品等罪，被告早前於案件提堂時被拒絕保釋，今（24日）於粉嶺裁判法院申請保釋覆核獲批，被告准以2萬元保釋，親人和教會社工交出人事保釋金共18萬元，另須於其住所不多於2個位置安裝閉路電視供警方24小時監控，本案是法庭第二次批出相關保釋條件。

被告鄺偉邦（19歲；報稱學生），被控管有爆炸藥物罪，控罪指被告於於2019年12月24日，在九龍觀塘寶冠大廈3樓時昌迷你倉1個倉內，明知而管有或控制爆炸品，即nitrocellulose。另於同日同地，管有攻擊性武器或適合作非法用途使用的工具，即10個粉餅形煙霧彈，意圖將其作非法用途使用。

辯方申請覆核被告的保釋，控方仍反對保釋。裁判官黃國輝聽取雙方陳詞後，批准被告以現金2萬元保釋，另由親人及教會社工分別交出17萬及1萬元作人事擔保。另外，被告須按慣例於24小時內交出旅遊證件，但由於法庭受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，明天（25日）法庭將不提供服務，裁判官准被告於3天內交出證件，另每周須到警署報到3次及居於報稱地址，並須於其住所不多於2個位置安裝閉路電視，供警方實時監控。

翻查資料，本案並非首宗獲法庭批准以安裝閉路電視監控為保釋條件的案件。警方於今年1月在上水河壩村及吳屋村發現炸彈及炸藥原料，1名29歲機械技工被控製造爆炸品罪，高等法院於2月中處理該案保釋申請，並批准被告保釋，惟須於住址、工作的貨倉及由警方定出不多於3個位置安裝24小時運作的閉路電視。

記者：林欣樂