【新冠肺炎】在電梯及地鐵裡放屁會傳染？江蘇疾控中心：要先符合2個條件

▲ 有內地民眾擔心放屁會傳染病毒，江蘇疾控中心表示符合2個條件才會感染。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山早前表示，新型冠狀病毒（COVID-19）有可能通過糞便傳播，近日再指在患者的尿液中也能分離出新型冠狀病毒毒株。消息引發內地網民熱議，有人表示憂慮，問「電梯裡地鐵裡放屁，會傳染嗎？」江蘇省疾病預防控制中心近日發文解釋，要透過放屁傳播新型冠狀病毒，先要符合兩個條件。

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江蘇疾控針對公眾疑問，近日在微信引述澳洲科學家Karl Kruszelnicki博士及微生物學家Luke Tennent的實驗結果，向民眾解釋。根據實驗，二人安排實驗者到距離培養皿5厘米遠的地方，對著培養皿放屁，翌日再觀察培養皿上面是否有細菌生長。

他們分別讓實驗者穿著褲子及脫去褲子放屁。結果發現，脫去褲子對著培養皿放屁後，培養皿出現兩種不同形態的菌落，菌落分佈呈圓環形；屬於腸道及皮膚表皮的常見細菌，是無害的細菌。至於隔著褲子放屁的，培養皿上卻沒有菌落滋生，證明衣物有過濾細菌的作用。

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江蘇疾控：符合2個條件才會傳染

江蘇疾控微信表示，實驗雖是針對細菌，惟應用於病毒方面也可以作參考。江蘇疾控指，在穿褲子的正常情況下，放屁是不會傳播新型冠狀病毒的。若通過放屁傳染，必須要符合2個基本條件：放屁者脫了褲子猛放、聞者靠近鼻子狂吸。

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責任編輯：羅嘉欣