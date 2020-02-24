【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗　61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在全球仍未受控。截至24日，韓國確診病例增加至763宗，其中南韓大邱市出現一名61歲「超級傳播者」，至今最少傳染144人。該婦人在出現發燒、肺炎症狀後仍參與邪教組織「新天地教會」聚會。有韓國媒體揭發她曾到慶北清道郡一間大型汗蒸幕，恐怕會令疫情持續擴散。

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「毒后」曾到大型汗蒸幕

有南韓媒體報道，該名女患者於1日與友人去過慶尚北道清道郡的一間大型汗蒸幕「알미뜽」，從曝光的帳單可見，她在汗蒸幕花費了2萬韓元（約130港元）。據悉，涉事汗蒸幕店內有多間汗蒸房，每日接待數百名顧客，惟暫時未發現有顧客被感染。

該婦人早於本月 6 日，因車禍曾在大邱市內一間醫院留醫，直至 17 日才離開。留院期間，她曾經發燒，但卻拒絕接受新冠狀病毒肺炎測試，並且未有考慮自己健康狀況，甚至兩度於9與16號兩天，去了大邱參加新天地教會參拜。

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後來，她又曾經參加過朋友婚禮，又到過餐廳進食自助餐，而就在出院後一天（18日），她便被確診患上了武漢肺炎，成為第 31 位在韓國國內確診的患者。

該名婦人出席大邱「新天地」教會活動期間，據說曾與近千人有過接觸，教會至少有85人染病。截至24日，韓國確診病例增加至763宗，當中接近過半都與這間教會有關，當局要求逾9000名教會成員接受家居隔離，有1200多人出現病徵。

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11名軍人確診 軍方隔離7700人

新冠肺炎疫情更蔓延至當地軍隊。韓聯社今日（24日）報道，韓國國防部表示，截至早上8時，共有11名軍人確診感染新冠肺炎，包括陸軍8人、海軍1人、空軍1人和海軍陸戰隊1人。

為阻止疫情擴散，韓國國防部22日起限制官兵休假、外出、外宿和探視。截至23日，軍方隔離約7,700人。

韓國政府表示，未來七至十天對控制疫情擴散非常重要，除呼籲民眾避免集體活動，全國中小學及幼稚園新學年亦會延遲一星期，至下月9日才開學。

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責任編輯：羅嘉欣