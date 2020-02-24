【鑽石公主號】森美為隔離營內父母送乾糧　孝順仔每日關注父母身體情況

▲ 孝順的森美買乾糧給在接受隔離的父母。

因爆發新冠肺炎（即武漢肺炎）而停泊日本橫濱海岸作船上隔離的「鑽石公主號」，香港政府已安排包機把船上港人陸續接回。森美父母日前（2月22日）已從郵輪上順利返港，並送到火炭駿洋邨作14日的強制檢疫。

森美在今日（2月24日）於商台接受訪問，透露他為身於隔離營的父母送上乾糧以備不時之需，十分乖仔及體貼。

森美父母從鑽石公主號安全回港接受隔離，詳情請睇 http://bit.ly/2SUPSes

▲ 森美在個人社交平台寫：「那邊有好風景 看過 便有好心情」為大家在疫情中打氣。（取自森美facebook）

森美明白隔離不是渡假

雖然隔離營有為市民提供食物和物資，森美透露今天午是雲耳蒸雞飯，並有盒裝烏龍茶提供。

不過森美與妹妹亦有為父母準備乾糧，為他們送上如杯麵、即食麵等。

他透露，營外的人不能帶水果、電器及金屬類物品給他們，又表示未知是否營內人數太多，昨晚送飯比原定時間晚了，更有部份單位出現遺漏情況：「但也不要緊，他們是去隔離不是渡假。」

提到有乘客下船回港後出現確診個案，森美亦有留意報道，表示據說下船當日情況有點混亂，有些未有收到檢疫報告的乘客提早落船，但不清楚他們是否有登機回港，現在只能每日關注父母的身體情況。

森美指，他們在隔離營內亦有被取手鼻腔及血液樣本作檢測。

▲ 孝順的森美一向愛錫父母。（取自森美facebook）

森美陪媽媽打機解悶

森美表示因今次一「疫」而與父母溝通得更多，坦言這段時間與他們所傳的訊息數量是過去的總和，他又笑言本來想在線上陪媽媽玩她喜歡的耕田遊戲，怎料反被對方嫌棄：「她叫我玩高些level再講。」

在剛過去的周末，森美與友人開電單車兜風，亦有與太太和女兒出外放風，他發現山上有許多遊人都沒有載口罩，叮囑大家去郊遊亦不忘要保護自己。

提到收到許多山頭佈滿垃圾的照片，過後便出現山火的報導，森美亦呼籲大家要愛護環境，自己垃圾自己帶走。

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