【恐怖保母】台灣托兒所流出多段虐兒影片　幼兒甩口罩被保母扯耳仔撼頭埋牆

▲ 台灣托兒所有多段影片流出，有保母涉虐待幼童。

台灣有網絡發放多段托兒中心影片，影片均是同一間台南托嬰中心的閉路電視監控拍攝的，影中的見不同的保母粗暴對待幼兒，有小朋友被打、扯耳仔、大力推跌撼牆等，見托兒保母像習以為常，在旁者視若無睹。保母的行徑叫網民大感憤怒，而台灣社會局已調查有關涉及虐待兒童的案件。

昨日（23日）至今天，在Facebook專頁「靠北惡質幼兒園」先後發布了5段以「台南市中西區托嬰中心」為題的影片。有關托兒所中心孩子主要是2歲以下的幼兒，在其中4段影片見保母粗暴地對待孩子。

▲ 小女孩在椅子被拉下來，跪在書包前。（影片截圖）

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托兒所保母涉虐兒

第1段影片長11秒，見門外有一名女保母將男生幼兒，粗暴大力地拉他空無一人的房間，雖然房內鋪有軟地墊，但見保母力度很大，小男孩沒有反抗能力，趴在地上，頭疑似撞到牆邊，他沒有反應爬不起來。有關影片發布1天已達41萬次觀看。

第2段影片的現場有多位孩子及保母，一位短髮女保母從椅子上拉起小女孩，將她推倒在地責訓，讓她自己罰坐在書包前。在第3段影片中，在影片的右下方，保母疑為了避開閉路電視而打小朋友，之後影片見保母粗暴快速拉扯起坐在BB椅上的小朋友。

▲ 右下的保母大力地拉起嬰兒椅的幼兒。（影片截圖）

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第4段影中超過1分鐘，有位男童坐在地墊上玩玩具，有位女保母走近發現小朋友的口罩甩掉並放在一旁，她出手拍打幼童手臂多下，力度似是不大，可是接著拍打手三下，更拾起口罩粗暴地用雙手掛回幼兒耳朵，動作力度大如扯耳仔，令男童半身被拉起，一邊雙手扯著男孩雙耳，一邊對眼責罵他。

▲ 小男生被拉扯雙耳。（影片截圖）

保母的行徑令網友憤怒，大罵她們沒有愛心不配照顧孩子，感到很心痛， 要求公布托嬰中心與施虐老師名字，終身不得錄用。留言包括︰「不要再傷害孩子，他們站也站不穩，沒有反抗能力 」、「每個孩子都是爸媽的寶貝」等。

台灣的社會局得知有關影片在網絡瘋傳，隨即表示已於1月22日進行調查，指出有2名保母疑有不當照顧幼兒情況，托兒所的負責人也有動手，當中涉嫌施暴的1名保育員已於上周二（18號）離職。

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責任編輯︰顏紫燕