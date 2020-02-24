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【筍工來了】婚戒公司7.7萬包旅費聘情侶　環遊20個地方覓求婚聖地

職場 16:15 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

美國婚戒公司Robbins Brothers近日就公開招聘，尋找預備即將踏入人生新階段的情侶，尋求歐洲的理想求婚地點。

結婚是人生大事，不少人為有個美好回憶，更期望別出心裁的求婚過程。但有否想過，有份工作可以讓你一邊賺錢，一邊與伴侶環遊世界，尋找最合適的求婚聖地？美國一間婚戒公司近日就公開招聘，尋找預備即將踏入人生新階段的情侶，尋求歐洲的理想求婚地點。

美國婚戒公司Robbins Brothers最近正尋找一對喜歡旅遊、拍照及記錄的情侶，更會向受聘者提供1萬美元（約7.7萬港元），讓他們在歐洲20個地方旅行，尋找最理想的求婚地點。而是次的旅遊地點更可由該對情侶選擇，Robbins Brothers更會支付所有旅費。

Robbins Brothers負責人Chris Weakley表示，該對情侶的工作並不困難，只需在社交媒體上發布有關旅行的內容，並在20個地方最後選擇一個求婚地點就完成了。而網站上亦刊登了數項工作要求，包括：1）必須活躍在社交媒體上，尤其是Instagram、2）必須願意被拍照，錄像並接受媒體採訪、3）必須樂於撰寫和分享與旅行經歷相關的內容、4）必須能夠前往歐洲、5）必須認真工作，以找到理想的求婚地點和訂婚戒指、及6）必須為千載難逢的浪漫冒險做好準備。

若想要與伴侶環遊世界，現時可到Robbins Brothers的實體店與伴侶一起錄製短片，向Robbins Brothers解釋為何參加是此招聘，以及自己的優勝之處。若不能前往實體店，亦可自行拍攝短片，並上傳到官方網站。

目前已接受網上申請，並將在本周五（28日）太平洋時間晚上11時59截止報名。Robbins Brothers將於3月16日公布決賽名單，並於3月23日對公眾開放投票機會。最後獲選的情侶名單將於4月6日正式宣布，並要求受聘者在今年內完成旅行工作。

責任編輯：曾曉汶

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