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【新冠肺炎】鯉魚門度假村120個檢疫單位2月底完工　單位內設獨立廁所和冷氣

社會 14:41 2020/02/24

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政府正利用「組裝合成」建築法，增建檢疫單位，首批約100伙單位於2月底完工，現於鯉魚門公園度假村的相關工程，正在進行中。

據悉，組合屋隔離單位每個約160呎，單位內設獨立廁所和冷氣。雖然單位尚未有家具，但廁所、熱水爐等設備已經安裝，相信離完工不遠。

鯉魚門公園度假村所在地，以組合屋形式增建的流動單位。（政府圖片）

食物及衞生局早前提交立法會的文件顯示，西貢戶外康樂中心和3個度假營檢疫中心也會增建檢疫單位，總共450個。

警隊將設200人抗疫專隊，負責駐守鯉魚門公園檢疫中心。（網上圖片）

而鯉魚門公園度假村位處山上，較遠離人口密集的民居。加上衞生設施及通風較完善，因此政府認為適合用作檢疫中心。

文件亦指出，目前鯉魚門公園及度假村的現有設施經改裝後，正提供27個檢疫單位。此外，政府正展開加建工程，預計可提供約350個單位，而第一批近120個單位將於短期內投入使用。

行政長官林鄭月娥（左四）在2月11日曾到鯉魚門公園度假村視察檢疫中心運作情況。（政府圖片）

為支援抗疫工作，警隊設立了一個200人的警察抗疫專隊，成員包括現役的後勤及退休的警務人員，駐守鯉魚門公園度假村內的檢疫中心。

警方稱，其中70人為現役的後勤警隊人員，由2月17日起，在鯉魚門公園度假村內協助民安隊管理檢疫中心。專隊的當值時間是星期一至五，由早上7時至晚上9時。

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責任編輯：吳卓峰、陳梓蔚

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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