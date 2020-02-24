香港仔工廈外發現炮彈　懷疑收藏品警列炸彈嚇詐

▲ 黃竹坑道一幢工廈外發現一枚懷疑炮彈後，警方在現場封鎖。（網上圖片）

今日(24日)早上7時許，警方接報在香港仔黃竹坑道44號盛德工業大廈外有一枚炮彈，警員到場將現場封鎖，港鐵黃竹坑站亦受影響，其中一個出入口要暫時關閉，在爆炸品處理課（EOD）專家到場檢查後，證實非爆炸品，現列作炸彈嚇詐案處理。事件無人受傷。

據悉，發現的「詐彈」外似一枚炮彈，彈殼有數個洞，相信內裏沒有炸藥，不排是用作收藏的裝飾品。警方已取走進一步化驗檢查。

警員事後在工廈向出入人士進行調查，並翻看閉路電視追緝疑犯，暫未知放下「詐彈」人士動機。

記者：廖傑堯