香港仔工廈外發現炮彈 懷疑收藏品警列炸彈嚇詐 社會 14:54 2020/02/24 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向 ▲ 黃竹坑道一幢工廈外發現一枚懷疑炮彈後，警方在現場封鎖。（網上圖片） 今日(24日)早上7時許，警方接報在香港仔黃竹坑道44號盛德工業大廈外有一枚炮彈，警員到場將現場封鎖，港鐵黃竹坑站亦受影響，其中一個出入口要暫時關閉，在爆炸品處理課（EOD）專家到場檢查後，證實非爆炸品，現列作炸彈嚇詐案處理。事件無人受傷。 據悉，發現的「詐彈」外似一枚炮彈，彈殼有數個洞，相信內裏沒有炸藥，不排是用作收藏的裝飾品。警方已取走進一步化驗檢查。 警員事後在工廈向出入人士進行調查，並翻看閉路電視追緝疑犯，暫未知放下「詐彈」人士動機。 記者：廖傑堯 相關文章 警拘5人涉上月尖沙咀酒店「炸彈嚇詐」被捕 22:57 2016/02/24 警拘5人涉上月尖沙咀酒店「炸彈嚇詐」被捕 港鐵大圍站可疑物體由爆炸專家引爆 只是空盒警方列「炸彈嚇詐」 15:47 2020/02/20 港鐵大圍站可疑物體由爆炸專家引爆 只是空盒警方列「炸彈嚇詐」 警方今晨接獲3宗懷疑炸彈嚇詐案 需由爆炸品專家拆除 13:56 2020/02/12 警方今晨接獲3宗懷疑炸彈嚇詐案 需由爆炸品專家拆除 黃竹坑 爆炸品