【新冠肺炎】燒艾燻屋為家居消毒　中醫教自製艾葉香囊【內附製法】

▲ 乙焮堂註冊中醫陳錦焜教自製艾葉香囊護身。（iStock圖片）

現在大家更注重身體健康，從中醫角度，想增強免疫力除了內服中藥及湯水外，針對穴位的保健同樣重要。乙焮堂註冊中醫陳錦焜指，燒艾絨及艾條產生的艾煙具有消毒殺菌作用。

早於東晉時期的醫藥學家葛洪，就於其著作《肘後備急方》中有所記載，燒艾可達消毒預防瘟疫傳染的功效，即使現代亦有科學研究，再次肯定艾草在這方面的作用，尤其在對付多種細菌及病毒，如結核桿菌、傷寒桿菌及葡萄球菌上都有明顯效果。

▲ 陳錦焜醫師表示，燒艾的殺菌功效極佳，但謹記不宜吸入過量，否則容易引起肺燥、咳嗽或氣管不適。（湯炳強攝）

想為家居消毒殺菌，乙焮堂註冊中醫陳錦焜建議大家，有需要時可在家中以艾條或艾絨燻屋。艾條及艾絨在一般的國貨公司及醫療用品店都可以買到，價錢有別質素亦有別，質素高的艾條及艾絨味道較純，不會太過刺鼻，每次大約燒10至15分鐘已足夠，想效果好一點，可以把門窗關閉。

不過，陳醫師提醒大家，對煙敏感的人士，就最好先行離開，待煙燻後將門窗打開一會再返回屋內。

艾草性質屬溫性中藥，適合任何人士使用，但孕婦及哮喘患者就要先徵詢中醫意見，只要謹記無論任何人都不宜吸入過量，否則容易引起肺燥、咳嗽或氣管不適。

同時要留意從中醫角度艾煙可消毒殺菌，但病菌與病毒是不同，不代表艾煙便可防新冠病毒。

▲ 殺菌香囊材料包括︰藿香、蒼術、石菖蒲、佩蘭、艾葉各10g ，混合放於布袋內即可。（陳日言攝）

殺菌香囊

艾葉亦可混合其他中藥製成香囊，包括藿香、蒼術、石菖蒲及佩蘭，此類中藥帶有芳香味道，具化濕、殺毒作用，在祛除陰霾濕邪及抗菌方面都有效，除了可以隨身攜帶，亦可放於家中不同角落位置。

針對穴位艾灸

除了燃點艾條及艾絨，另一方法是利用艾條進行艾灸。陳醫師解釋艾灸的核心作用，是壯大人體內的正氣，提升人體免疫力及自癒力，不易受外邪入侵。每日一次就足夠，而且大家可以自行在家中為自己或家人進行，相當方便。

艾灸主要針對幾個穴位，讓溫熱刺激穴位，達到溫經散寒，疏通氣血的效果。每個穴位艾灸1至2分鐘，或見皮膚潮紅即可停止，期間亦需要用手感覺一下穴位皮膚的溫度，避免過熱及灼傷皮膚。

曲池穴

▲ 屈曲肘部，肌肉摺紋末端的凹陷處，主理人體的消化系統、血液循環系統及內分泌系統等。（湯炳強攝）

神闕穴

▲ 即肚臍位置，是人體的長壽大穴，是調整臟腑、平衡陰陽的樞紐。（湯炳強攝）

中脘穴

▲ 胸骨下端凹陷處跟肚臍之間的中間點位置，有理氣和胃、健脾化濕之效。（湯炳強攝）

氣海穴

▲ 肚臍對下約半隻食指位置，有溫陽益氣、化濕理氣作用。（湯炳強攝）

大椎穴

▲ 低頭，頸部下端第七頸椎棘突下凹陷位置，主治退熱祛邪，溫陽補虛。（湯炳強攝）

足三里穴

▲ 位於腿膝骨外側下凹陷處往下約4隻手指闊度，是一個強壯身心的大穴，有調節機體免疫力、增強抗病能力、調理脾胃作用。（湯炳強攝）

艾葉生薑泡腳養生

以艾葉泡腳也是很好的養生方法，艾葉祛風活血，既可促進肝經、脾經及腎經的血液循環，亦可消除疲勞達至養生功效。

艾葉能通十二經絡，調理陰陽，經絡通暢，血氣就會暢通，體內寒氣自然也能消除。而在艾葉加入有驅寒作用的生薑，效果更佳。

▲ 泡腳材料︰生薑數片、艾葉20g（陳日言攝）

只要將艾葉跟生薑放入熱水中，溫度視乎個人所能接受的熱度，不要太滾就好，水要浸到小腿位置，大約浸10至20分鐘，每兩天泡一次便可。陳醫師提醒大家，泡腳的同時，宜多喝溫開水，不吃寒涼的食物，這樣效果更為理想。

記者︰陳日言