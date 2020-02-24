【齊心抗疫】Patagonia員工自發組隊行山執垃圾　執垃圾速度跟不上垃圾出現速度感無力

▲ Patagonia員工於上周六（22日）自發組隊上山執垃圾，拾到不少口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，很多市民為了遠離人群，在假日喜歡行山，呼吸新鮮空氣。可是，山上卻遺下了很多垃圾，當中包括很多口罩，污染環境。有戶外服裝公司的員工自發組隊上山執垃圾，為保護環境出一分力。

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▲ 義工們都背著一個垃圾袋。（相片來源：Patagonia Hong Kong Facebook）

戶外服裝品牌Patagonia香港區公司的員工於上周六（22日）自發組隊上山執垃圾，事後他們於今天（24日）在Facebook分享和同事們一起行山執拾口罩等垃圾的經過和感受。

▲ 有人遺棄口罩至山上。（相片來源：Patagonia Hong Kong Facebook）

他們每人背著一個垃圾袋，一邊行山一邊用夾子夾起垃圾放到垃圾袋裡。他們眼見整個山林充斥著垃圾，感到心痛，同時他們也充滿無力感，因為執垃圾的人手與速度，總跟不上垃圾出現的速度。

他們表示明白大家都想早日擺脫口罩的束縛，但是在疫症下，大家若然想繼續有地方可以「抖氣」，想繼續有美麗山景可以欣賞，就千萬不要成為污染山林郊野的幕後黑手！

他們呼籲大家要互相提醒與尊重，減少製造垃圾，更加不要亂拋垃圾，自己垃圾自己帶走，共享大自然，亦要用正確方法處理口罩，避免散播細菌。強調大家要注意衛生，愛護大自然！

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醫生授正確處置口罩方法

急症科專科醫生馮顯達早前接受TOPick訪問時，就曾經教授正確處置口罩的步驟。

以下為脫下和處理口罩的正確步驟：

如情況容許，可先清潔雙手；

不要接觸口罩外面；

脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分；

若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩；

把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内)；

如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内；

把口罩掉入有蓋垃圾桶；

清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。他又指，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

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責任編輯：王芷瑩