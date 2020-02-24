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【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記

健康 15:47 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

「Mask factory口罩工廠」表示，明日下午3時接受會員登記。

新冠病毒（武漢肺炎）疫情持續，本地口罩供應緊張，出現一罩難求現象，有熱心港人在港自設廠房，改名「Mask factory口罩工廠」再以良心價出售，期望助港人渡過難關。「Mask factory口罩工廠」表示，香港製的口罩即將面世，而官網亦即將上線，將於明日下午3時開始會員登記。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

「Mask factory口罩工廠」fb上載一張官網的設計圖片，並公開官網網址（http://mymaskfactory.com），並表示官網即將上線，呼籲大家記得留意發佈，將於明天（2月25日）下午三點，開始會員登記。但目前該網站仍未開放。「Mask factory口罩工廠」亦於帖文寫下多個hashtag，包括「#港人自救 #香港製造 #只賣一盒 #保護香港人人有責 #港人優先」。

【口罩供應】香港自家製口罩工廠曝光　負責人：按埋層樓希望助港人渡過難關

據早前「Mask factory口罩工廠」介紹，廠商於世界各地不同地方搜購合規格的材料，確保能夠生產高質量的口罩，原材料同時獲得原產地之規格證明。「Mask factory口罩工廠」指，品牌在香港自設廠房，整個生產過程均在無塵及潔淨間進行，安全可靠。「Mask factory口罩工廠」將推出的口罩型號，即睇：【香港口罩】香港自家製口罩完成90%測試　口罩工廠：即將試產港人優先

責任編輯：林卓昕

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