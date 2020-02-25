【口罩工廠】購買香港自家製口罩要先做會員　Mask factory官網開放登記5分鐘即癱瘓【附登記連結】

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍未止息，香港口罩供應緊張，有熱心港人在港自設廠房，改名「Mask factory口罩工廠」再以良心價出售，期望助港人渡過難關。「Mask factory口罩工廠」的香港製口罩在今天（25日）於網上接受登記，市民購買前需登記成為會員，口罩將於3月頭開售。

「Mask factory口罩工廠」於昨天（24日）在Facebook公布官網，並指大家可以在今天（25日）的下午3時開始登記成為會員。帖文稱所有產品資訊有待發佈，又寫下多個hashtag，包括「#港人自救 #香港製造 #只賣一盒 #保護香港人人有責 #港人優先」。

大家購買口罩前，須進入官網登記成為會員。登記時須填上姓名、電郵、密碼等資料，透過採取實名制，確保口罩資源可平均分配，讓每一位香港人都有口罩使用。

「Mask factory口罩工廠」指該網站於今天（25日）3時開放，可是記者在下午3時按連結時，發現連結還是停留在「Mask factory口罩工廠」的Facebook專頁，可見連結還未啓動。不少網民在帖文留言指未能進入網站。

直至下午3時10分左右，連結正式啓動。由於連結網絡出現擠塞，記者在填了第一頁資料後，等待一會，完成登記步驟。登記連結:https://www.mymaskfactory.com

▲ 簡單填寫資料，完成登記。（官網截圖）

「Mask factory口罩工廠」在新一則Facebook帖文表示，大家只需要登記成為會員，便可透他們的Enews letter 率先知道口罩開售時間。

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據早前「Mask factory口罩工廠」介紹，廠商於世界各地不同地方搜購合規格的材料，確保能夠生產高質量的口罩，原材料同時獲得原產地之規格證明。「Mask factory口罩工廠」指，品牌在香港自設廠房，整個生產過程均在無塵及潔淨間進行，安全可靠。

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責任編輯：王芷瑩