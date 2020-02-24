【新冠肺炎】港府向韓國發紅色外遊警示赴韓旅行團取消　一文看清本港旅行社最新安排

▲ 南韓近日的新冠肺炎確診個案急增，多個3月赴韓旅行團紛取消。（新華社圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎） 疫情未緩和，南韓當地近日確診個案急增，單是今日（24日）已新增231宗確診病例，累計833人確診，港府今日晚上向韓國發出紅色外遊警示，籲港人如非必要勿赴當地。本港多間旅行社，包括康泰旅遊﹑永安旅遊﹑東瀛遊﹑星晨旅遊﹑大航假期及縱橫遊等等，均宣布取消即日至3月部分或全月赴韓旅行團，受影響旅客可轉團﹑保留團費或退款；縱橫遊則暫定如常出發。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡說，大部份有組辦南韓旅行團的旅行社，已決定取消2至3月出發的旅行團，涉及至少300團、超過5,200名旅客。

康泰﹑永安﹑東瀛遊及大航假期 取消3月31日之前出發的所有韓國旅行團

康泰旅遊表示，鑑於韓國大邱爆發新型肺炎，基於保障客人和員工健康安全考慮，決定取消3月31日之前出發的所有韓國旅行團，涉及約65團﹑約1,300名旅客，報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。康泰指，4月1日之後出發的韓國首爾旅行團，則之後再作安排。

▲ 康泰旅遊決定取消3月31日之前出發的所有韓國旅行團，涉及約65團﹑約1,300名旅客。（經濟日報資料圖片）

永安旅遊亦公布，因應疫情在南韓持續蔓延，在審視最新情況後，為保障顧客及員工的健康，決定取消由即日至3月31日期間出發之所有南韓線旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。永安又稱，已通知香港旅遊業議會上述有關安排，同時亦會盡快聯絡受影響的團友作出跟進。

東瀛遊亦言，為顧及客人及員工的健康和安全，決定取消明日（25日）至3月31日期間所有南韓旅行團，涉及900名旅客、共45團，已報名的客人可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊稱，已陸續通知受影響客人，如有任何查詢，可致電3692 0888；至於4月1日起出發的南韓旅行團安排，將於稍後時間公佈。

大航假期同樣宣布，取消即日起至3月31日期間出發的所有前往韓國的旅行團，有50團﹑超過1,000名旅客受影響，已安排專人聯絡受影響客戶。

▲ 東瀛遊公布，取消由即日至3月31日期間出發之所有南韓線旅行團。（經濟日報資料圖片）

星晨旅遊﹑縱橫遊取消3月中或之前出發的韓國旅行團

星晨旅遊表示，由於韓國大邱爆發新型肺炎，為保障顧客及員工的健康，決定取消即日至3月15日出發之韓國旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費，公司已安排專人主動聯絡已報名旅客及密切留意最新情況。

縱橫遊指，因應保安局宣佈對南韓發出紅色旅遊警示，為保障客人及員工的安全，決定由即日起至3月15日前出發之所有韓國團取消，並免收手續費全數退還。縱橫遊稱，會密切留意當局及疫情的最新動態，將旅客的安全置於首位以保障團隊旅客的權益，如有最新消息將在稍後再作調整。

▲ 縱橫遊的南韓團暫定如常出發，旅行社會密切留意當地最新動態。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩