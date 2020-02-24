【黑人問號】李居明聲稱可施法為口罩加持　劍指加持或已污染口罩【有片】

▲ 李居明大師示範「口罩加持法」。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，堪輿學家李居明在自己youtube頻道拍片，拍片聲稱示範如何為口罩加持防疫，李居明大師指：「從術家的角度來說，口罩是披甲。」

不過，李居明大師在「加持」時，或已將飛沬及細菌弄污口罩，可是不少醫生已建議，要盡量減少接觸口罩表面，似乎李居明大師對衛生的態度，與專業醫生處理頗有分別。

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李居明在片中表示：「通常會以『摩里支天九字切』，即四縱五橫的方法為口罩加持。」

他手持一個口罩，示範如何為口罩「加持」：「向口罩外結劍指手印，即拇指按着無名指和尾指。對着口罩外面寫四縱五橫，且需要說一個口訣『臨兵鬥者皆陣列在前』，再於中間向上一劃。」

▲ （YouTube截圖）

李居明示範加持

然後他續指：「或是在口罩上用劍指寫上『前』，而口訣為『臨兵鬥者皆陣列在前』，而『前』的最後兩個筆劃也建議是直，不要向上勾。然後三彈指『啌啌啌』，這個梵文種子字是代表生效的意思。」

李居明補充：「所有的符法都與你的功力有關，功力代表你的心靜不靜、定不定。」

口罩外側「加持」後，李居明大師又示範如果為口罩內側「加持」：「需要以劍指寫上『妙』，在寫『少』字的最後一撇後再加一捺，也是需要唸口訣『臨兵鬥者皆陣列在前』。如果不唸口訣也可寫上『安』，並留意寫『安』的最後一劃後需要打三個圈，然後拉向左下方。」

他聲稱以上的方式為密宗加持口罩用的方法。

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她們依據衞生署「正確使用口罩」的指引，提醒大家口罩表面會有很多細菌和病毒，為最污糟的地方，並示範正確的做法──只觸摸口罩的橡筋或繩子。

至於李居明大師教授大家的「口罩加持法」，容易於施法時令飛沬及細菌觸碰口罩，似乎有違衞生署「正確使用口罩」的指引，大家戴口罩時切記要小心，別讓飛沬及細菌接觸本來是乾淨的口罩。

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