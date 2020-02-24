人大常委會召開　譚耀宗在港參加視像會議

▲ 譚耀宗身在香港，以視像方式參加在北京召開的全國人大常委會會議。（譚耀宗提供）

北京人大會議原本下月初舉行，但全國人大常委會今早在北京召開會議，正式通過了延遲召開人大會議安排。全國人大常委譚耀宗亦有份參加會議，但未有赴京，而是透過視像方式，在港參加會議。值得留意的是，譚耀宗仍穿着整體西裝，胸前亦展示出席證，並且仍然需要舉手報到。

因為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，不在北京的全國人大常委，可改以視像會議形式參加會議。譚耀宗表示，今次是常委會第一次，以視像形式舉行會議，有114人在人民大會堂出席會議，另有57人參加視像會議，由於會議用舉手方式作表決，所以參加視像會議都可以參與表決。

譚耀宗又指，會議決定將人大會議延期，但暫未有確實日子何時召開，人大常委會將在適當時候會再次開會決定，認為開會日子視乎實際情況決定，是一個穩妥做法。

政界中人都認為，相對逾千人的全國人大會議，人大常委會只有170多名代表，因此改以視像會議，較容易處理。

據悉，兩會會議有機會先宣布押後至3月底至4月初舉行，中央會視乎疫情發展，決定會否再次延期或如期舉行。雖然不少港區人大代表和政協委員都認為，押後兩會是合適的做法，但亦有個別與會者指，充分理解中央的決定，但透露自己的公務安排因應兩會會期改動，可謂失了預算。