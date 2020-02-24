冠軍級享受Hyundai i30 Fastback N　儲物空間主打家庭客需要

▲ 冠軍級享受 Hyundai i30 Fastback N

也許，就算有汽車傳媒十多年前便要求巴西著名預言家朱瑟里諾為車壇作預測，大概他亦沒有能力斷言南韓的現代去到2018年時，會成為世界冠軍級車廠，並乘着氣勢設計出i30 Fastback N這樣出色的5門房車。

▲ 這個尾翼底部與尾廂的綫條，多少會令人相起昔日的保時捷911 Carrera RS。

2018年的國際房車盃賽（WTCR），現代i30 N TCR成為了車手和車廠的雙料冠軍車，其生產版本5門掀背車i30 N Performance，去年年中便已經正式在香港發售，最近到港的則是車身略為拉長的i30 Fastback N。

▲ 由於採用Fastback式車身綫條，令車輛高度降低了，稍為影響後座乘客的頭部空間。

文明設定

與之前的5門掀背版一樣，i30 Fastback N都是使用一副2.0公升直4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力275PS/6,000rpm，峰值扭力35.9kgm/1,450-4,700rpm，前輪驅動和6前速手排這個驅動組合，亦繼續用於新車上。

▲ 錶板設計與之前的i30 N Performance大致相同，少數分別在於皮革縫綫和冷氣風口框邊用色上不同。

新到港的i30 Fastback N在整體設計上，顯得較為斯文，前懸掛調校比較舒適，尾喉排氣聲沒那麼嘈吵，尾箱亦有更大載物空間，更加適合有家室，卻又依舊渴望得到駕駛樂趣的人。

▲ 車頭頭唇下的紅色裙邊，也是i30 Fastback N與i30 N Performance的其中一個相異處。

i30 Fastback N車系備有5種行車模式︰Eco、Normal、Sport、N和N Custom。當中的N，似是Sport＋的意思；至於N Custom，則是讓駕駛人在懸掛軟硬度、電子限滑差速器反應、排氣喉聲浪、引擎動力輸出、轉向反應和自動補油幅度等項目，作不同模式選擇，加起來總共可以變出1,944種駕駛組合。

▲ 尾箱容量由i30 N Performance的395公升增加至450公升，提升了車輛實用性。

操控仍舊出色

記得之前試駕i30 N Performance時，就算只用Normal模式，在港島南區的山路上行駛，就算是非常微細的凹凸不平，車頭也會跳個不亦樂乎，可是如今的i30 Fastback N就沒有這問題，相對地舒適得多。

難得的是，這些調校上的變化，並沒有改變車輛精良的操控反應，車頭指向性極強，4個車輪時刻也能緊緊抓在地上，引擎力量說不上很「爆」，但沒有任何一段轉數會令人覺得乏力。

▲ 紅色制動卡鉗加上大直徑制動碟，令i30 Fastback N有着足夠制動力。

同時，其6前速手動排檔，閘位清晰而且移動力量適中，在切入至N模式後，每次拖波時，電腦也會控制引擎作自動補油，就算不懂得做踭趾動作的人，一樣可以開着i30 Fastback N在山路上飛馳。

或者，是誰拿了足球、乒乓球、柔道或劍擊的世界冠軍，跟一般人也沒有太大關係，可是現代車廠設計出i30 N TCR成為世界冠軍房車，卻是惠澤全球每個喜歡駕駛的人。

▲ 能發出280PS馬力的兩公升直4汽缸渦輪增壓引擎，在任何轉數下也顯得力量充沛。

規格表

售價︰HK$358,800起

車型︰5門5座位掀背房車

引擎︰1.998公升直列4汽缸配渦輪增壓器

活瓣操作︰頂置雙凸輪軸操作每汽缸4活瓣

汽缸直徑 x 衝程︰86mm x 86mm

壓縮比︰9.5︰1

馬力︰275PS/6,000rpm

扭力︰35.9kgm/1,450-4,700rpm

驅動︰前置引擎、前輪驅動、6前速手排

懸掛︰麥花臣柱（前）／四連桿（後）

制動︰實心碟（前／後）

車身長 x 闊 x 高︰4,455 x 1,795 x 1,419mm

前/後輪軸距︰2,650mm

輪胎︰235/35R19

車重︰1,516kg

加速︰0-100km/h 6.1秒

極速︰250km/h

平均耗油量︰7.3L/100km

查詢︰Hyundai HK（3428 8288）



撰文、攝影：道仁