【新冠肺炎】新增5宗確診個案累計79宗　2人曾多次到訪北角佛堂

▲ 本港今日新增5宗個案，當中2宗與北角「福慧精舍」佛堂有關。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，本港今日（24日）新增5宗個案，至今共錄79宗確診個案。衞生署及醫院管理局今日召開記者會就個案的最新情況舉行簡報會。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第75宗個案是由急症及門診收集深喉唾液樣本發現，是一名35歲男士，與家人住在元朗GRAND YOHO第3座。他是一名商人，2月初曾駕車到內地深圳，2月8日返港就留在家中，2月19日有發燒及咳，2月21日搭的士去博受醫院，醫院取過深喉樣本後但結果不肯定，其後安排到屯門醫院接受治療並確診。

第76及77宗患者曾到北角「福慧精舍」佛堂，其中第76宗是一名57歲家庭主婦，住在南區紅山半鳥一期，2月8日開始喉痛，2日後發燒，亦到養和醫院求醫及住院一至兩日，2月23日再看醫生，醫生轉介至律敦治醫院，今日確診。她在潛伏期1月26至31日到日本大阪旅行，1月25日、2月1日至6日都曾到相關佛堂。

至於第77宗則是一名68歲女士，2月19日有咳，2月22日知道涉事佛堂事件後，翌日（23日）去私家醫生，轉介後到瑪麗醫院，今日確診。她住在北角麗宮大廈，在2月1日至6日、2月8日曾到涉事佛堂，潛伏期間主要留在家中，或到附近的北角春映街買菜。

餘下兩名確診個案是「鑽石公主號」郵輪返港的乘客，兩人分別是59歲女士（第78宗）及58歲女士（第79宗），亦有2人初步陽性，仍有待衞生署覆檢。第78宗病人入院後，今日開始出現發燒及頭痛；第79宗2月4日曾在郵輪上有不適，2月17日船上化驗是陰性，回港後入住隔離中心後再化驗有初步陽性，入院後確診，現時沒有不適，在瑪麗醫院留醫。

張竹君又指，中心聯絡了130名曾到訪北角「福慧精舍」佛堂的市民，其中7人有不舒服已被送院，其中一名是第77個案；16人由於近期曾到訪涉事佛堂，需接受檢疫，另外107人會被安排醫學監測。

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記者：陳子謙、郭詩詩