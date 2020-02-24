【新冠肺炎】政府將透過工聯會為身在廣東省和福建省港人送遞處方藥物

▲ 特區政府今日（24日）推出特別計劃，透過工聯會為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物，計劃會先處理處方藥物將於下月31日或以前耗盡的個案。

因應在內地港人未能回港領取藥物，特區政府今日（24日）推出特別計劃，透過工聯會為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物，計劃會先處理處方藥物將於下月31日或以前耗盡的個案。

政府發言人表示，在強制檢疫措施下，部分身在廣東省及福建省的港人不能如常來港覆診，或在領取處方藥物後即日返回內地。這些人士在港的家屬，即使可以代為取藥，亦因現有法例限制而未能以一般付運把處方藥物送往內地。



發言人指出，計劃只限送遞港人所需用並由註冊醫生處方的藥物，而不會送遞任何其他物品，包括非醫生處方藥物及中藥。

發言人說，由於工聯會在內地設有辦事處及成熟的服務網絡，故特區政府委託該會，為今次特別計劃義務提供服務。



工聯會將透過本地及內地辦事處，代在醫院管理局和衞生署已有覆診預約的求助港人領取處方藥物，又或收取其親友從醫管局、衞生署或私家醫生診所領取的處方藥物。經核實及向有關政府部門申報後，政府會安排將藥物速遞到工聯會內地辦事處，再由工聯會內地辦事處速遞予個別求助人士。



發言人強調，是次送藥服務的速遞費用將全數由特區政府負擔，工聯會不會就是項計劃收取求助人或其家人任何服務費用。

工聯會理事長黃國表示，今次的安排是「特緒情況、特緒辦事」，在港府落實14天強制檢疫措施後，工聯會已收到近30個的求助個案，及後該會向政府反映。他指，工聯會在廣東省有5個辦事處、福建省則有1個，相信政府公布計劃後會陸續收到更多申請。他估計，待疫情受控、強制檢疫措施取消後，有關計劃就會結束。

責任編輯：劉螢諭