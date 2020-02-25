Ferrari 812 GTS經典魅力　有望成最快速法拉利開篷車

▲ Ferrari 812 GTS

不說不知，原來法拉利車廠自1969年發表了365 GTB/4 Daytona Spyder之後，至今已足足有50年沒推出過使用前置V12引擎的量產開篷跑車，眼前的812 GTS，就是半世紀來的首次。

法拉利推出開篷跑車，當然不是甚麼新鮮事，畢竟車廠史上第一部掛着法拉利品牌名稱面世的125S，正好就是部開篷跑車。

▲ 除了812 GTS外，代理也同時發布了另一新款開篷車F8 Spider（遠處黃色車身）。

熟知法拉利車輛命名習慣的人，單看新車名字，大概已經可以猜到812 GTS是一部擁有800匹馬力，搭載着V12汽缸引擎的超級開篷車，根本毋須看規格表，也可以肯定其速度表現很驚人。

無錯，812 GTS的引擎，與雙門版的812 Superfast一樣，排氣量都是6.496公升，自然吸氣。

這副引擎，由以往的F12berlinetta移植過來，其燃油直接噴注系統的噴注壓力，由原來的200bar增加至350bar，又有直徑更大的進氣活瓣，以及新的曲軸、連桿和凸輪軸等，超過7成引擎部件屬全新設計，結構剛度更強，令引擎轉數極限推遲至8,900rpm。

最大馬力是8,500rpm時的800匹，峰值扭力則是73.2kgm/7,000rpm。3秒內便可由靜止加速至100km/h，0-200km/h亦只需8.3秒，極速超過340km/h。

▲ 經過50年空白期後，前置的V12引擎終於再次用於量產法拉利開篷車上。

操控快而穩

812 GTS不獨直路快，彎路操控也極為厲害。作為一部前置引擎跑車，其引擎擺放位置非常接近車廂，藉此營造出前/中置動力布局，另外又有廠方稱為PCV（Passo Corto Virtuale）的第二代「虛擬短軸距系統」（Virtual Short Wheelbase），能透過後輪轉向機制來提升車尾靈活性。

▲ 與雙門硬頂Superfast一樣，812 GTS的軚盤也有Manettino行車模式切換旋鈕，錶板則同樣起用數碼液晶顯示。

而且，812是第一部配上電子動力轉向（Sport Electric Power Steering）的法拉利車系，亦有「法拉利轉向過多控制系統」（FPO）等，容許車尾作有限度飄移之餘，又懂得在適當時候迅速介入，以防車尾徹底失控地往外甩，所以在彎路上，812 GTS絕對是又快又準，又好玩又安全。

▲ 車廂裝潢具跑格又豪華，既有電動調校座椅，車廂內大部分位置亦以真皮包裹。

與雙門硬頂版812 Superfast一樣，812 GTS的車頭泵把兩側內，有個被動式活門，當車速超過180km/h時便會自動開啟，令原本流向車身兩側的氣流導入車底，藉此增加車頭下壓力並降低空氣阻力。

而車尾兩側排氣喉之間的位置，亦裝有活動式導流器，會隨着着速度不同而改變角度，以增減車尾的下壓力。

擇善而變

▲ 為了完全收納摺疊式硬頂結構，又不會破壞綫條，設計師特別為車輛塑造出這個雙拱壁造型。

基於812 GTS是開篷車的緣故，負責鈎畫車身外形條的法拉利設計中心（Ferrari Style Centre），必須考慮開篷時的車身氣流動力表現。

設計團隊經過多月細心研究和反覆測試後，812 Superfast車頂後方的導管造型被棄用，改以重新安排的車尾擾流布局作補償，例如在關上車頂時，後方的導風板便可有效降低亂流，讓整體貼路性能得以維持。

車輛的可摺疊式硬頂，只需14秒時間便能完成開、合過程，整個活動式車頂結構，能夠完全收納在駕駛艙後方的隱蔽空間內，上方的遮擋蓋以雙拱壁造型塑造出來，不論是開啟抑或關上篷頂，車身線條也不會被破壞，可謂各有各的美態。

▲ 多幅式鍛造輪圈，是專為這款特級開篷跑車而設，廠方並同時提供Diamond-finish、Liquid Silver和Grigio Scuro這3個樣式的規格可供選擇。

根據記錄，812 Superfast在車廠專用Fiorano跑道的最佳圈速是1分21.5秒，盡管廠方至今仍沒有公布812 GTS的圈速成績，但從各方面數值分析，它肯定會是現時最快的法拉利量產開篷車之一。



撰文︰黎敦

圖片︰Blackbird Concessionaires