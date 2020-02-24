【齊心抗疫】香港寬頻派糖豁免寬頻電話及IDD月費　涉90萬家庭及公司受惠【附登記連結】

▲ 香港寬頻宣布，豁免所有住宅固網服務及企業方案客戶一個月月費。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港經濟亦大受影響。香港寬頻今日（2月24日）宣布，豁免所有住宅固網服務及企業方案客戶一個月月費，總額超過一億港元。

香港寬頻表示，鑑於肺炎疫情在香港蔓延，為許多企業及家庭帶來沉重壓力，造成經濟損失、削減工資及失業，為與客戶共度時艱，向全港所有住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及 IDD 月費計劃），以及香港寬頻企業方案、HKBN JOS 及 HKBN Cloud 客戶豁免一個月服務月費，惠及超過 90 萬香港家庭及公司。此豁免措施為香港人帶來合共超過一億港元的援助。

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如何登記豁免費用

由2020年3月2日至3月15日，所有香港寬頻住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及 IDD 月費計劃）可透過登入指定網址【按此連結】或登入My HKBN App 登記豁免一個月服務月費，每個戶口之上限為200港元。該段時期內 ，香港寬頻企業方案、HKBN JOS 及 HKBN Cloud 之 商 業 客戶可 透 過登入指定網址【按此連結】登記豁免一個月服務月費，每個商業登記號碼之上限為500港元。

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香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光和香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑表示，香港寬頻植根於香港，深信作為香港其中一家主要企業，有責任積極採取一切可能的措施，以助減輕我們香港人當前的經濟負擔。現實上，這些援助措施僅是我們所盡的一己之力，因此我們希望有更多企業加入行列伸出援手。團結就是力量，盼望各界一起逆境同行，共同戰勝困境。

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責任編輯：王俊賢