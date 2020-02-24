【新冠肺炎】醫管局向高風險職務員工發放特別薪金津貼　料2.5萬人受惠

▲ 醫管局向高風險職務員工發放特別津貼，津貼為薪金的20%或500元，以較高者為準。（林宇翔攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時醫院管理局共呈報28懷疑個案，就確診新冠肺炎共有79宗個案，其中2宗的個案病人離世，14位已經出院，今日會多5人出院；另58位病人仍然分別在10間公立醫院留醫，當中有7個嚴重，另外56個病人情況穩定。

此外，直至今日中午12時，在病床使用方面，公院共使用952張負壓病床；負壓病房的數目是490間，其使用量分別是35%以及52%。

另外，醫管局大會通過特別津貼措施，針對高風險範圍或監察病房工作的員工，發放緊急特別應變津貼，原因是他們在照顧新冠肺炎病人時承包很大壓力，想藉此向同事表示感謝；每日津貼基礎薪金兩成，或每日500元，以較高者為準，可得津貼為由1月25日至解除嚴重緊急應變級別為止，大約涉及2.5萬人。

對於醫管局主席范鴻齡稱，1月份醫護人員的保護衣用量突然上升5倍，導致現時防疫裝備僅維持至3月中。何婉霞表示，醫護人員於新冠肺炎爆發初時對其資訊不足，表示明白及體諒同事因擔心對保護裝備不足的關注。而現時對病毒的掌握更多，並證實到病毒是透過飛沫傳染，當局會透過不同渠道發放資訊，提供適合防護裝備。她形容與醫護人員「坐埋同一條船」，但由於全球的保護裝備不足，不排除會更改指引，達到國際標準。

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記者：郭詩詩