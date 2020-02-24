【新冠肺炎】香港寬頻免月費1個月90萬客戶受惠　住宅客上限200元商業客500元【附登記連結】

▲ 香港寬頻豁免所有客戶一個月月費。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港寬頻今日（24日）公布，向全港所有住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計劃），以及香港寬頻企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud客戶豁免一個月服務月費，每戶上限200至500元，超過90萬香港家庭及公司受惠，涉款逾1億元。

香港寬頻指，由2020年3月2 日至3月15日，所有香港寬頻住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計劃）可透過http://www.hkbn.net/ToughTimesTogether 或登入My HKBN App登記豁免一個月服務月費，每個戶口之上限為200元；香港寬頻企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud之商業客戶則可透過http://www.hkbn.net/ToughTimesTogether登記豁免一個月服務月費，每個商業登記號碼之上限為500元。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光和香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑表示，今次援助措施僅屬集團所盡的一己之力，希望有更多企業加入行列伸出援手，盼望各界一起逆境同行，共同戰勝困境。

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記者：陳曉瑩