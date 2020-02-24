【良心老闆】阿Bob向員工承諾不減薪不裁員　林盛斌：關關難過關關過

▲ 阿Bob與員工一起走過經濟寒冬，承諾不減薪、不裁員、不放無薪假。

受到新冠肺炎疫情影響，香港經濟難免受挫，有公司更要裁員兼減薪。而阿Bob林盛斌本身是藝人外還開設娛樂公司，Bob在此情況下，決定與員工們共度難關，他今日（2月24日）於社交公平台強調「三不」，包括「不裁員、不減薪、不放無薪假」，堪稱娛樂界良心老闆。

林盛斌於6年前開設「棋人娛樂製作有限公司」，旗下藝人有小肥、陳慧敏等，同時業務包括娛樂製作、藝人管理。阿Bob這位老闆願意跟員工捱今次的經濟寒冬，於facebook貼出跟同事的合照並配文道：

創業六年，經歷過唔少風風雨雨，不過今次，係十級颱風兼黑色暴雨。 我同拍檔小霖相信，關關難過關關過。 各位棋人香港嘅兄弟姊妹，我哋：1. 唔會裁員 2. 唔會減薪 3. 唔會放無薪假，大家一齊堅強抗疫，一齊同步過冬。

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▲ 阿Bob與同事共度時艱。（取自棋人娛樂facebook）

阿Bob司儀工作大減

不少網民知道阿Bob實行「三不」政策後，即讚阿Bob為良心僱主。

而阿Bob早前出席活動時跟傳媒透露，在疫情下為安全起見，他已安排員工在家工作。

阿Bob是老闆又是家庭經濟支柱，日常開支頗大，幸他有積穀防饑習慣，更說：「在這時候，我會跟公司員工一齊同舟共濟度過難關。」

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▲ 阿B與太太育有4個小朋友。（取自林盛斌facebook圖片）

阿Bob開玩笑自稱食軟飯

另外，眾所周知阿Bob本身是著名司儀，過往他的司儀工作可說是接到手軟。

但在疫情下市況轉差，阿Bob早前便於社交平台貼出太太的背影照，透露他自己近日工作量減少，反而睇風水的太太就未受影響，他苦中作樂寫道：

呢期大部份嘅工作，一係取消，一係延期，每日我嘅流程就係睇住幾隻嘢做功課同陪玩，反而佢朝朝就晨咁早出去幫客睇風水睇到夜晚先返。 我覺得，呢期自己好似有少少咬老軟feel.......

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