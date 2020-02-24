【新冠肺炎】衞生防護中心：北角佛堂信眾或因一同用膳而傳播病毒

▲ （林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）於記者會表示，佛堂會每逢農曆初一、十五派食物給信眾，或因為佛堂信眾一同用膳時傳播病毒。

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張竹君表示，衞生署聯絡到130名曾到福慧精舍佛堂的人，其中107需進行醫學監察，另外有7人因有病徵而需入院檢查，包括1人是已確診。她又提到，當局昨日到佛堂打算調查時，其師傅隨即開門，衞生署人員為她量度體溫，其沒有病徵，但會安排他到檢疫中心，監察其身體狀況。

張竹君又表示，以她所知，北角「福慧精舍」佛堂每逢農曆初一、十五都會派發食物給信眾，信眾會於佛堂上香，然後跪下求簽，然後會到另一個房間祈禱；其後再到另一房間一同用膳，相信他們在吃飯時沒有佩戴口罩，所以有機會是因為某人身體不適但因聚集而將病毒傳開。



她認為北角佛堂有一定的傳播風險，因為相關地點曾有多人到訪，相信病源是因為有人身體不適，然後因為聚集而引起。而警方的超級電腦是用作調查及追蹤不明原因病源的個案的關連，但大部分致電衞生防護中心的人士都有表示曾經到過佛堂，因此不存在不明原因，亦沒有打算利用警方的超級電腦作追蹤。

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張竹君又指由於佛堂沒有登記進出的名冊，當局只可呼籲有關人士致電相關熱線。至於如何界定密切接觸者，張竹君指，如果市民於2月10日前到過佛堂，而至今日仍未有出現任何病徵，即不是密切接觸者，而曾透過熱線告知衞生防護中心曾到過佛堂的130名人士當中，有110多人都是這個情況；但如果相關人士於2月11日後曾到佛堂，而又出現病徵，會將他們送院作檢測。

至於今早袁國勇教授稱，如有再多的個案涉及佛堂， 整幢大廈的居民都需撤離 ，張竹君解釋，如果病源是來自聚集的話，出現部分相關個案並不意外，但如果出現類似青衣康美樓的情況，兩宗個案屬同一大廈，但有不能解釋的傳播，則要聯同其他部門研究是否與大廈結構有關；若有美輪大廈住戶無到過佛舍而確診，則要再作調查，確認大廈有問題才考慮其他措施。



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對於 南韓再多70人感染新型冠狀病毒，累計833宗病例。張竹君表示，留意到南韓的情況，政府內部正討論有何對策，如有措施會盡快公布， 提醒市民應盡量避免到疫區，如南韓及日本。

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記者：郭詩詩