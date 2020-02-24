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開口罩廠又獲捐百萬口罩　林健鋒：部分將轉贈醫管局

政治 18:12 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

（林健鋒FACEBOOK圖片）

新冠肺炎疫情下，全港都在齊心搜羅口罩。身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒除玩具生意，近日亦與一班商界朋友開設口罩廠，雖然三月中才能試產，但他今日就宣布新消息，指獲捐贈100萬個口罩，將日內派發給有需要人士。

林健鋒在Facebook專頁上表示，該批共 100萬個口罩，是由他的好朋友、愛國愛港商人陳先生捐贈的。他指出，現時家家戶戶都受口罩不足問題困擾，故自己除與一班商界朋友開設口罩廠外，亦四出在全球各地採購口罩協助有需要人士，今次覓得百萬口罩，希望可以派發給有需要人士，共度難關。

初步計劃，所獲得的口罩會將部分轉贈醫管局，增加醫護的儲備外，亦會透過經民聯義工團隊及香港紀律部隊義工服務隊，轉贈予各區有需要人士，期待香港早日走出困境。

至於林健鋒牽頭生產的四台全自動化口罩機進度‌？林健鋒就指，目前預計每台機每日可產十萬個口罩。將在三月中試產一至兩萬個，待通過檢測後將全力投產，目標是在四月中旬日產四十萬個口罩。而生試的部分口罩捐給弱勢社群。

另外，林健鋒的黨友、鄉議局主席劉業強則準備5萬個口罩，經27個鄉事委員會向村民發放，又提醒村民勿以鄉郊人口少而掉以輕心，建議取消盆菜、團拜等活動。

撰文 : 傅流螢

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